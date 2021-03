Szlovákia - A liberálisok újabb két minisztere jelentette be lemondását

Bejelentette lemondását szerdán Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter és Ivan Korcok külügyminiszter, mindkettő a négypárti szlovák kormánykoalíció egyik kisebb, liberális pártjának, a Szabadság és Szolidaritásnak (SaS) a színeiben vezette tárcáját.

A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség által nyilvánosságra hozott bejelentésükkel immár hatra nőt a szlovák kormány azon minisztereinek száma, akik néhány héten belül leköszöntek posztjukról vagy bejelentették lemondásukat.

Branislav Gröhling a pozsonyi kormány szerdai ülésén jelentette be, hogy távozik posztjáról, a jelenleg Brüsszelben tartózkodó Ivan Korcok pedig levélben jelezte lemondási szándékát. Döntésüket egyikük sem indokolta meg érdemben, de lépésük egyértelműen összefüggésben áll azzal, hogy a posztjukra őket jelölő párt, az SaS elnöke, a korábban a gazdasági tárcát vezető Richard Sulík hétfőn lemondott posztjáról, és jelezte, hogy a párt többi minisztere is így tesz, ha Igor Matovic kormányfő nem távozik a miniszterelnöki székből. Sulík hétfőn azt mondta: pártja miniszterei csütörtökön adják be lemondásukat, és ha Matovic nem mond le, az SaS nem marad a koalíció része.

A szlovák kormánykoalíción belül néhány hete feszült a helyzet az egyes pártoknak a járványkezelésről alkotott - részben különböző - elképzelései, illetve Richard Sulík és Igor Matovic személyes konfliktusai miatt. A helyzet azután mérgesedett el igazán, hogy a kormányfő a koalíció két kisebb, liberális pártjának (vagyis az SaS-nek, illetve az Emberekért pártnak) az ellenkezését figyelmen kívül hagyva úgy döntött, hogy Szlovákia vásárol az orosz Szputnyik V vakcinából. Azóta mindkét párt nyomást gyakorol a kormányfőre, hogy rábírja a távozásra.

A koalíció liberális pártjai először Marek Krajcí egészségügyi miniszter lemondását követelték, majd miután a legnagyobb kormánypárt, a centrista, Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) által jelölt miniszter valóban távozott, a koalíción belüli viszonyok rendeződését Igor Matovic kormányfő távozásához és a kormány átalakításához kötötték.

Igor Matovic vasárnap jelentette be, hogy hajlandó lemondani a kormányfői posztról és más posztot betölteni a kormányban, ha a távozását leghangosabban követelő liberálisok eleget tesznek korábbi ígéreteiknek, miszerint távoznak a két minisztérium éléről és két parlamenti posztról is. Matovic lemondásának további feltételéül szabta azt is, hogy a koalíció a tavaly tavaszi parlamenti választásokon kialakult erőviszonyok tükrében ossza újra a miniszteri posztokat. Matovic ezzel arra utalt, hogy szerinte az SaS és az Emberekért súlyukon felül kaptak pozíciókat a kabinetben és a parlamentben. A miniszteri posztok újraosztását Richard Sulík hétfőn elutasította, ugyanakkor bejelentette: távozik az általa vezetett gazdasági minisztérium éléről, és így tesz a párt többi minisztere is, ha Matovic kormányfő marad.

Mária Kolíková, az Emberek párt által jelölt igazságügy-miniszter kedden jelentette be lemondását, ám a párt elnöke, Veronika Remisová ezzel kapcsolatban ismételten jelezte: nem akarnak előrehozott választást. Remisová szerdán úgy nyilatkozott: a négyes koalíció Sulík és Matovic megegyezésén áll vagy bukik.

A jelenlegi kormánykoalíció a parlamentben akkor is megőrizné többségét, ha a három kisebb kormánypárt bármelyike kilépne a koalícióból, két párt kilépése esetén azonban már elveszítené azt. A koalíció legnagyobb pártja, az OLaNO többször is egyértelműen kiállt a párt elnöke, Igor Matovic mellett. A koalíció második legerősebb pártja, a jobbközép Család vagyunk (Sme rodina) korábban néhány szociális intézkedéshez kötötte maradását a koalícióban, és - úgy tűnik - ezekben sikerült megegyezniük.

MTI