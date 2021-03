Karácsony: egyelőre nincs helye a türelmetlenkedésnek

2021. március 24. 20:58

Egyelőre nincs helye a türelmetlenkedésnek, bármilyen nehéz, még ki kell tartani - írta Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán annak kapcsán, hogy délben egy percre leállt a közösségi közlekedés Budapesten, emlékezve azokra, akik elhunytak a koronavírus-járványban.

"Az utóbbi napok súlyos számai fájdalmasan marnak az ember lelkébe, főleg, hogy tudjuk, a statisztikák mögött emberi életek vannak. Szülők, testvérek, gyermekek, barátok, rokonok, kollégák, ismerősök" - fogalmazott a főpolgármester.

Azt írta, az egyperces néma csönd nem mulasztja el a gyászolók fájdalmát, nem hozza vissza azokat, akik elmentek, de emlékeztet mindenkit, hogy egyelőre nincs helye a türelmetlenkedésnek, bármilyen nehéz, "még ki kell tartanunk".

Az egyperces csönd arra is emlékeztet, hogy hálával tartozunk azoknak, akik most is erejüket megfeszítve életekért küzdenek - fűzte hozzá Karácsony Gergely.

A főpolgármester azzal zárta bejegyzését, hogy "a mai adatokkal Magyarország a második a világon a Covid-halálozásban a járvány teljes időszakára vetítve. Nincs most helye sikerpropagandának, hamis ígéreteknek! Ezen a nemzeti tragédián csak együttműködve, egymásra figyelve lehetünk túl" - fogalmazott.

MTI