Rekordmértékben csökkent a német CDU/CSU pártszövetség támogatottsága

2021. március 26. 10:10

Elégedetlen a német lakosság többsége az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) járványának kormányzati kezelésével, és alig fél évvel a következő szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás előtt rekordmértékben gyengült a legnagyobb kormányzó erő, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségének választói támogatottsága - mutatta ki egy pénteken ismertetett felmérés.

A ZDF országos köztelevízió megbízásából végzett közvélemény-kutatás szerint a lakosság 55 százaléka rossznak, és 38 százaléka jónak ítéli a szövetségi kormány és a SARS-CoV-2 elleni védekezés helyi feladataiért felelős tartományi kormányok járványügyi tevékenységét.



A ZDF Politbarometer nevű kutatássorozatának legutóbbi, február végi mérése még azt jelezte, hogy a többség - 52 - százalék jónak tartja a járvány kezelését, és 43 százalék bírálja a szövetségi kormány és a tartományi kormányok teljesítményét.



A németek leginkább az oltási kampánnyal elégedetlenek. Szinte mindenki, a felnőtt lakosság 92 százaléka szerint rosszul áll a védőoltások ügye, és csak 6 százalék érzi úgy, hogy jól halad a kampány.



A németek csaknem háromnegyede, 71 százaléka nem is számít arra, hogy sikerül teljesíteni azt a kormányzati vállalást, hogy a nyár végére mindenkinek biztosítják az oltás lehetőségét, és csak 26 százalék bízik ebben.



Elporladt a járvány lassításra tett intézkedések többségi támogatottsága is. Míg februárban a lakosság 55 százaléka vélte úgy, hogy megfelelőek a kormányzati rendelkezések, a március 23. és 25. között végzett új mérés szerint már csak 31 százalék az arány. A legnagyobb mértékben a szigorúbb korlátozásokat sürgetők aránya emelkedett, 18 százalékponttal 36 százalékra. Az eddigi korlátozásokat is túlzásnak érzők aránya 26 százalékos, 3 százalékponttal nőtt februárhoz képest.



A szeptember 26-i Bundestag-választásra készülő pártok közül főleg a CDU/CSU és az ellenzéki Zöldek támogatottsága változott februárhoz képest. A CDU/CSU-nál a védőmaszk-beszerzések körüli visszaélésgyanús ügyek, a március közepén tartott baden-württembergi és Rajna-vidék-pfalzi tartományi választáson elszenvedett veszteségek és a húsvétra elrendelt, majd visszavont országos zárlat körüli kavarodás után a Politbarometer-felmérések 1977-ben kezdődött történetében legnagyobb mértékű, 7 százalékpontos visszaesést regisztrálták.



A jobbközép pártszövetség így a szavazatok 28 százalékára számíthatna, ha a következő vasárnap lenne a Bundestag-választás, szemben februári 34 százalékkal, és a legutóbbi, 2017-es választáson elért 32,9 százalékkal.



A Zöldek viszont már 23 százalékon állnak, 4 százalékponttal erősödve februárhoz képest, nagyságrendekkel meghaladva a 2017-ben elért 8,9 százalékot.



Erősödött a Bundestag legnagyobb ellenzéki pártja, a CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) támogatottsága is, 2 százalékponttal 12 százalékra. Ugyancsak 2 százalékponttal erősödött a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP), amely így 9 százalékon áll.



A kisebbik kormányzó erő, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) 1 százalékpontos gyengüléssel 15 százalékon áll, az SP-től balra álló Baloldal (Die Linke) 7 százalékon stagnál a választókorú népességre reprezentatív felmérés eredményei szerint.



A kormánypártok választói támogatottsága és a járványügyi intézkedések társadalmi elfogadottsága egy újabb, már harmadik országos fertőzéshullám erősödésének közepette gyengül. A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) pénteki adatai szerint 24 óra alatt 21 573 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez csaknem 25 százalékos növekedés az egy héttel korábbi 17 482-höz képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 734 753 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t.



A vírus által okozott betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt 183 halálesetet jegyeztek fel, így 75 623-ra emelkedett a járvány németországi áldozatainak száma.



MTI