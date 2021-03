Hét EU-tagállam az atomenergia figyelembevételét szorgalmazza

2021. március 26. 10:20

Az Európai Unió hét tagállama, köztük Lengyelország és Magyarország az atomenergia figyelembevételét szorgalmazza az uniós klímapolitikában - ismertette a lengyel sajtó pénteken a varsói kormánynak az Európai Bizottság vezetőinek címzett levelét.

A lengyel kormány információs központjának (CIR) közleménye szerint Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök azon hét tagállami vezető között van, akik aláírták az atomenergiának az Európai Unió (EU) klíma- és energiaügyi politikájában betöltendő szerepéről szóló levelet.



Az Európai Bizottság (EB) elnökének, Ursula von der Leyennek és Frans Timmermansnak, az EB alelnökének címzett levélben a hét tagállam kormánya "sürgős felhívást" intéz annak érdekében, hogy az EU-ban egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak az atomenergiának és ne zárják azt ki az EU klíma- és energiaügyi politikájából. Kiemelték: az alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia termelésének majdnem felét biztosító atomenergiát a tagállamok fele használja vagy fejleszti.



A hét tagállam vezetői arra szólították fel az EB-t, hogy a klíma- és energiapolitika "a technológiai semlegesség elvével összhangban vegye figyelembe a klímasemlegesség felé vezető összes utat".



Minden alacsony vagy nulla szén-dioxid-kibocsátású technológiát egyenlő módon kell kezelni az összes uniós politikában, beleértve az éghajlat-semlegesség 2050-ig történő elérését célzó beruházások osztályozását is. Az ilyen technológiákat az EU-nak nemcsak elismernie, hanem aktívan támogatnia is kell - hangsúlyozzák.



A levelet jegyző állami vezetők arra is rámutatnak: az atomenergia fejlesztését, előnyei ellenére, több EU-tagállam megkérdőjelezi. Aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy az atomenergiát "egyre több politikájából kiszorító" EU-ban jelenleg "jelentősen korlátozzák" a tagállamok választási jogát a különböző energiaforrások között, amit pedig az EU működéséről szóló szerződés is rögzít.



MTI