Megjelent a Stratégia és taktika tanulmánykötet második része

2021. március 26. 10:39

A Testnevelési Egyetem (TE) általános rektorhelyettese, Sterbenz Tamás szerkesztésében megjelent a Stratégia és Taktika című tanulmánykötet második része.

A TE honlapjának beszámolója szerint a trilógia második kötetének középpontjában a védekezés és támadás áll.



Formáját tekintve az első kötethez képest több, összesen tizenkét tanulmány taglalja a stratégiai-taktikai cselekvés alapjait és fontosságát, nemcsak a csapatsportokban, így a kézilabdában, a kosárlabdában, a vízilabdában és a jégkorongban, hanem az egyéni sportokban is.



"Kettős célunk volt a második kötettel" - fogalmazott a szerkesztőként és szerzőként is közreműködő Sterbenz Tamás. "Egyrészt az, hogy stratégia és taktika szempontjából körbejárjuk azokat a sportágakat, amelyekben támadásról és a védekezésről egyaránt beszélhetünk, másrészt olyan sportági példákat és modelleket gyűjtsünk össze, amelyek akár más strukturális sportágakban is léteznek. Így kerültek a kötetbe olyan sportágak, mint az úszás és az atlétika, amelyben nincs szemtől szembe küzdelem."

A neves szakemberek bevonásával készült tanulmánykötet - amelyben helyet kapott a világ legnépszerűbb szellemi sportja, a sakk is - elsősorban a mesterképzésen résztvevő szakedzőknek készült, de bármilyen más edzői tevékenységet folytató szakemberek is hasznát vehetik, ahogy a sportbarátok és sportrajongók is. A rektorhelyettes jelezte: a harmadik kötet a tervek szerint jövőre jelenik meg.



"Az egyéni sportágak esetében, mint az úszás, sokan nincsenek tisztában azzal, valójában mi is a stratégia és taktika jelentősége" - hangsúlyozta Sós Csaba, az úszóválogatott szövetségi kapitánya, egyben az Úszás és Vízisportok Tanszék vezetője. Kiemelte: bár a fejezet egy része kifejezetten a szakmabelieknek készült, másik részét a hétköznapi sportbarátok is biztosan élvezni fogják. Mint mondta, ha a szurkolók figyelmesen elolvassák ezeket a részeket, egészen biztos, hogy másképpen követik majd az élő közvetítéseket.



Az elsőhöz hasonlóan a második kiadvány is az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) Nagy Béla Programjának támogatásával jelent meg.

A kötet a Testnevelési Egyetem új központi épületében található jegyzetboltban, valamint online kapható 3990 forintos áron.

