Hallgattak Orbán Viktorra Brüsszelben

2021. március 26. 12:27

Az Európai Unió a legfontosabb feladatának tekinti, hogy gyorsítsa a koronavírus elleni vakcinák gyártását Európában, és javítsa az oltóanyagok tagországok közötti elosztását - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke csütörtökön Brüsszelben, az EU-tagországok vezetőinek kétnapos csúcstalálkozójának első munkanapja utáni sajtótájékoztatóján.

Charles Michel közölte: a következő hetekben döntés születhet arról, hogy az unió milyen feltételek mellett vezesse be a koronavírus elleni oltást bizonyító EU-igazolványt.



Az oltási igazolvány bevezetése nélkülözhetetlen a "normális élethez való visszatéréshez", és közös európai terv alapján, nemzetközi partnerek bevonásával kell történnie - mondta. Az Európai Tanács elnöke kiemelte: a tagállamok vezetői rendhagyó módon megbeszélést folytattak a transzatlanti kapcsolatokról is Joe Biden amerikai elnök részvételével. A csúcstalálkozó videokapcsolaton keresztül folyik.



"Azt látjuk, hogy a demokráciák alapértékeit ismét támadások érik, ezért az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak közös erővel kell megvédeniük a stabilitást jelentő globális biztonságot, a demokráciát és a jogállamiságot." A felek egyetértettek abban: az Európai Unió és az Egyesült Államok minden eddiginél nagyobb felelősséggel tartozik azért, hogy globális stabilitást, jólétet, békét és gyarapodást hagyjanak a jövő generációira - mondta.



Azzal kapcsolatban, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjében Törökországnak a földgázkitermeléssel kapcsolatban feszült lett a viszonya Görögországgal és Ciprussal, azt mondta: a térség stabilitása és békéje kulcsfontosságú úgy a régió, mint az EU számára. Kifejezte abbéli reményét, hogy Ankara előremutató lépéseket tesz a konfliktus rendezésére, így az EU kapcsolata javulhat és kiszámíthatóvá válhat vele. Az EU ugyanakkor óvatos marad a javuló viszonyt illetően, ugyanis ennek megőrzéséhez Ankarának tartania kell magát a közelmúltban gyakorolt "mérsékeltebb magatartásához" - mondta. Elképzelhető, hogy a jövő hónapban Törökországba látogat - jegyezte meg.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón azt hangoztatta: a koronavírus elleni tömeges oltás sokkal gyorsabban menne, ha a vakcinagyártó vállalatok betartották volna az unióval kötött beszerzési keretszerződéseiket. Emlékeztetett, hogy a brit-svéd érdekeltségű AstraZeneca gyógyszergyár eddig 17 millió adag vakcinát szállított az Európai Unió országaiba a szerződésekben foglalt 180 millió helyett. Az elnök felhívta a vállalat figyelmét arra, hogy teljesítenie kell szerződésbéli kötelezettségét, mielőtt az oltóanyagot exportra kínálná. Ezzel kapcsolatban elmondta: az Európai Bizottság szerdán megszigorította az oltóanyagok exportjára vonatkozó szabályozását, további feltételekhez kötötte a kivitel engedélyezését.



Tájékoztatása szerint eddig az unióval szerződésben álló cégek 88 millió adag vakcinát szállítottak a tagországoknak, amelyek ebből 62 milliót használtak fel. Az unióban ez idáig 18,2 millió ember kapta meg az oltás mindkét dózisát, 26 millióan pedig még csak az elsőt - közölte.



Von der Leyen kitért arra is, hogy Joe Biden amerikai elnökkel folytatott egyeztetésük során az együttműködés fontosságát hangsúlyozták a koronavírus-járvány elleni küzdelem és a gazdasági helyreállítás terén. Az EU Törökországgal fennálló kapcsolatáról úgy nyilatkozott, hogy az EU nyitott a párbeszéd folytatására, viszont az ankarai vezetésnek tartózkodnia kell az egyoldalú fellépésektől és mindenfajta provokációtól.



Az uniós vezetők kétnapos konferenciájának középpontjában a koronavírus-járvány aktuális helyzetének áttekintése, a transzatlanti kapcsolatok, továbbá az egységes piac, a digitális átállás, a Földközi-tenger keleti térségében kialakult helyzet, az EU és Oroszország közötti kapcsolat, valamint az euró nemzetközi szerepe állnak.

Orbán Viktor tegnap Facebook-videójában azt mondta, az európai uniós tagállamok kormányfőivel, előtte pedig a V4-es csúcstalálkozón arról fognak tanácskozni, hogyan vehetnék rá Brüsszelt arra, hogy az eddigieknél sokkal gyorsabban, olajozottabban és hatékonyabban szerezze be azokat a vakcinákat, amelyekkel aztán a tagállamok miniszterelnökei és kormányai életeket menthetnek. Ezek szerint hallgattak a kormányfőre.

