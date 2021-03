EU-csúcs: a tagállami vezetők minden kérdést egy nap alatt áttekintetettek

2021. március 26. 12:54

Az Európai Unió tagállamainak vezetői kétnaposra tervezett csúcstalálkozójuk első munkanapján minden tervezett témát áttekintetettek, és le is zártak, a megbeszélések eredményét az éjszaka folyamán közzétett nyilatkozatukban rögzítették - közölte Barend Leyts, az Európai Tanács elnöke, Charles Michel szóvivője az MTI megkeresésére, utalva arra, hogy a csúcs pénteken ezért már nem folytatódott.

Leyts – twitter

A szóvivő kétnaposra tervezett, videókonferencia keretében tartott csúcstalálkozóról azt közölte: a tagállami vezetőknek "minden kérdést egy nap alatt sikerült megoldanunk", az eredményekről nyilatkozatot adtak ki.



Az Európai Tanács sajtószolgálata az MTI megkeresésére közölte: a tanácskozás azért rövidült egynaposra, mert az EU-tagországok állam-, illetve kormányfői videókapcsolaton keresztül találkoztak, ami nem teszi lehetővé általános politikai irányvonalakról és prioritásokról szóló hivatalos következtetés elfogadását.



Charles Michel, az Európai Tanács elnöke csütörtökön éjjel Brüsszelben, az EU-tagországok vezetőinek csúcstalálkozóját követően tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: az Európai Unió a legfontosabb feladatának tekinti, hogy felgyorsítsa a koronavírus elleni vakcinák gyártását Európában, és javítsa az oltóanyagok tagországok közötti elosztását. Azt is közölte: a következő hetekben döntés születhet arról, hogy az unió milyen feltételek mellett vezesse be a koronavírus elleni oltást bizonyító EU-igazolványt.



Beszámolt arról, hogy a tagállamok vezetői rendhagyó módon megbeszélést folytattak a transzatlanti kapcsolatokról is Joe Biden amerikai elnök részvételével. A videókapcsolaton létrejött megbeszélésről azt mondta, a felek egyetértettek abba, hogy a demokráciák alapértékeit ismét támadások érik, ezért az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak közös erővel kell megvédeniük a stabilitást jelentő globális biztonságot, a demokráciát és a jogállamiságot.



Azzal kapcsolatban, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjében Törökországnak a földgázkitermeléssel kapcsolatban feszült lett a viszonya Görögországgal és Ciprussal, azt mondta: ha Ankara további előremutató lépéseket tesz a konfliktus rendezésére, az EU kapcsolata javulhat és kiszámíthatóvá válhat vele. Elképzelhető, hogy a jövő hónapban Törökországba látogat - jegyezte meg.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón azt hangoztatta: a koronavírus elleni tömeges oltás sokkal gyorsabban menne, ha a vakcinagyártó vállalatok betartották volna az unióval kötött beszerzési keretszerződéseiket. Elmondta: az Európai Bizottság szerdán megszigorította az oltóanyagok exportjára vonatkozó szabályozását, további feltételekhez kötötte a kivitel engedélyezését.



Kitért arra is, hogy Joe Biden amerikai elnökkel folytatott egyeztetésük során az együttműködés fontosságát hangsúlyozták a koronavírus-járvány elleni küzdelem és a gazdasági helyreállítás terén. Az EU Törökországgal fennálló kapcsolatáról úgy nyilatkozott, hogy az EU nyitott a párbeszéd folytatására, viszont az ankarai vezetésnek tartózkodnia kell az egyoldalú fellépésektől és mindenfajta provokációtól.



MTI