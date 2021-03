A magyar vetőmag-előállítás a hazai agrárium csúcsteljesítménye

2021. március 26. 13:41

A magyar vetőmag-előállítás és -termesztés a hazai agrárium csúcsteljesítménye, a mezőgazdaság ezen szelete évente csaknem 190 milliárd forint értékű árut állít elő, amelynek fele exportra kerül - jelentette ki Nagy István agrárminiszter pénteken a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. vetőmag-üzeménél, ahonnan 4 kamion, 4000 hektárnyi szántóterületre elegendő magyar nemesítésű, martonvásári hibridkukorica vetőmagot indítanak el Kazahsztánba a hét utolsó munkanapján.

Nagy István kiemelte: ez az esemény is azt bizonyítja, hogy a magyar kormány keleti nyitás politikája nagyon sikeres.



A vetőmag ágazatot egy innovatív területnek nevezte, szavai szerint a folyamatos megújulás erősíti a magyar agrárium versenyképességét és biztosítja a jövedelmezőségét is. Nemzetközi szinten is egyre nagyobb az igény magyar agártermékekre - tette hozzá.



A közép-ázsiai ország termelői egyre jobban igénylik a jó minőségű, a helyi szélsőséges klimatikus viszonyokhoz jól alkalmazkodó, termésstabil búzafajtákat és kukoricahibrideket - mondta a miniszter. A magyarországi vetőmag export jól illeszkedik a keleti nyitás programjába és támogatja Kazahsztán mezőgazdaságának fejlődését - állapította meg.



Nagy István elmondta: Magyarország számára kiemelt prioritás a keleti nyitás és a Kazahsztánnal való stratégiai partnerség kiépítése, amelynek szilárd bázist adnak a két ország közötti szoros politikai és kulturális kapcsolatok.



Magyarország számára a mező- és élelmiszergazdaság stratégiai ágazat, a nemzetgazdaság motorja. Az ország kiváló ökológiai adottságokkal rendelkezik a korszerű mezőgazdasági termelés kialakításához, a megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszer előállításához, ugyanakkor a világ élelmiszertermelésével szemben jelentkező kihívásokra tekintettel a magyar mezőgazdaság számára kulcskérdés a termelés hatékonyságának a növelése - fogalmazott Nagy István.



Hangsúlyozta: a kialakult sikeres együttműködésnek és jó gyakorlatoknak köszönhetően a magyar termékek, technológiák és szaktudás hosszú távon jelen lehet a kazah piacon, mint ahogyan a partnerek is megtalálják számításukat a magyar piacon.



Nagy István kitért arra is, hogy a keleti nyitás mellett a déli nyitás is sikeres tud lenni.



Sándorfy András, a Marton Genetics ügyvezető igazgatója az eseményen elmondta: cégcsoportjuk a kazahsztáni Almatiban nyitott a L.A.C. Holding Zrt.-vel együttműködve egy önálló raktárt, ahová ezeket a kukorica vetőmagokat elhelyezik. Ezek a magok rendkívül adaptívak és nagyon jól alkalmazkodnak az ott még kezdeti stádiumban lévő "agrárrobbanáshoz", az agrártechnológia fejlesztéséhez.



Miskucza Péter, a L.A.C. Holding Zrt. agrárigazgatója elmondta: a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. négyezer hektáron dolgozik, ennek egyharmadán vetőmagtermesztéssel, hibrid kukoricát pedig csaknem ezer hektáron termelnek.



Az eseményen részt vett Abdrasov Zsanibek, a Kazah Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is.



Az Agrárminisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Magyarország Kazahsztánnal folytatott agrár-külkereskedelmi forgalmában az export az elmúlt négy teljes évben 4,2 és 11,2 millió euró között, az import 100 és 500 ezer euró között mozgott. 2020-ban a kivitel 86 százalékkal (5,2 millió euróra), a behozatal pedig 67 százalékkal nőtt (100 ezer euróra) 2019-hez képest.



MTI