U21-es labdarúgó Eb - Gera bátrabb játékot vár

2021. március 26. 15:24

Gera Zoltán szövetségi edző bátrabb játékot vár az U21-es magyar labdarúgó-válogatottól szombaton a románok elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésen.

"Bátrabban kell futballoznunk, egyénileg többet fel kell vállalnia mindenkinek. Fizikálisan sokat kivett a csapatból a németek elleni mérkőzés, ezért lesznek változások az összetételben" - jelentette ki pénteki online sajtótájékoztatóján a játékosként 97-szeres válogatott szakvezető, aki arra hívta fel tanítványai figyelmét, hogy többet kell birtokolniuk a labdát, mert akkor a találkozó végére is több erejük marad.



Az ellenfélről szólva Gera azt mondta, az első csoportmeccsen azt kapták a románoktól, amit vártak: egységes és erős együttest alkotnak, amely kifejezetten jól védekezik. Hozzátette, intenzív futballt játszanak a románok, így fel kell venni az általuk diktált ritmust.



Balogh Botond, a Parma védője úgy vélte, nehéz mérkőzés előtt állnak társaival, mert ismét erős ellenfél következik, amit az is bizonyít, hogy Románia az esélyesebbnek tartott hollandok ellen 1-1-es döntetlennel rajtolt.



"Fegyelmezett játék és maximális koncentráció" - adta meg a siker receptjét a 18 éves játékos, aki hozzátette, ilyen nagy presztízsű meccs előtt, mint a románok elleni, senkit nem kell motiválni.



Balogh a németektől elszenvedett 3-0-s vereség kapcsán kifejtette, hasonló élményben volt része, amikor klubjával az olasz éllovas Internazionale ellen lépett pályára, ott is szinte végig az ellenfél irányított, akkor viszont csapatának mégis sikerült gólokat és ezáltal pontot szereznie.



A szerdai kudarc után a továbbjutási remények életben tartásához a magyarok számára létfontosságú lenne a három pont begyűjtése a Bozsik Arénában 18 órakor kezdődő rangadón. A csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe. A keddi harmadik fordulóban Gera Zoltán együttese Hollandiával találkozik Székesfehérváron.

