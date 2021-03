Kocsis Máté: a TASZ azt javasolta, hogy a migránsok is kapjanak elsőbbséget az oltásoknál

2021. március 26. 16:06

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) azt javasolta, hogy a migránsok is kapjanak elsőbbséget a koronavírus-oltásoknál.

Kocsis Máté pénteken a közösségi oldalán azt írta: levelet kapott a TASZ-tól, amelynek tartalmát azért hozza nyilvánosságra, mert "fontos a transzparencia".



A politikus szerint a levélben - amelyet minden parlamenti frakcióvezetőnek megküldtek - az "álcivil egylet" azt javasolta, hogy a hátrányosabb helyzetben lévők kapjanak nagyobb figyelmet az oltási rendben. Közöttük említették - írta a frakcióvezető - az egészségügyi dolgozókat, a koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt nagyobb kockázatnak kitetteket és a migránsokat is.



Úgy fogalmazott: nem elég, hogy "néhány szerencsétlen brüsszeli bürokrata elszúrja a uniós vakcinabeszerzéseket", nem elég, hogy emiatt nem érkezik elegendő oltóanyag, és a járvány kellős közepén "még Soros Gyuri bácsi is leoldja a láncot az itteni embereiről?". Az a javaslatuk - tette hozzá -, hogy a migránsok kerüljenek a magyarok elé az oltási rendben.



Kocsis Máté bejegyzésében azt a kérdést tette fel: "Ezeknek sincs most jobb dolguk, tényleg? Migránsoknak segély, lakhatás, szavazati jog, most meg soron kívüli vakcina. Még valamit esetleg?"



A Fidesz frakcióvezetője szerint ez a mostani helyzetben nem szolidaritás, hanem provokáció.



MTI