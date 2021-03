Fülöp: azon szociális intézményekben, ahol magas az átoltottság, szinte megszűnt a járvány

2021. március 26. 16:23

Azokban a magyarországi szociális intézményekben, ahol az átoltottság 90 százalék feletti, gyakorlatilag megszűnt a koronavírus-járvány - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára pénteki sajtótájékoztatóján, a Fejér megyei Sárosdon.

Fülöp Attila az MTI kérdésére elmondta, hogy országosan a szociális intézményekben csaknem 70 százalékos az átoltottság, 87 ezer lakó és ott dolgozó kapta már meg legalább az első oltást.



Az államtitkár hangsúlyozta, a szociális ellátórendszerben tapasztaltak is azt mutatják, hogy a vakcinák hármas védelmet jelentenek: egyrészt a saját élet védelmét, másrészt a közösség - család és munkahely - védelmét, harmadrészt pedig az egészségügyben emberfeletti munkát végző orvosok és nővérek védelmét.



Fülöp Attila egy februári, nemzetközi felmérésről is beszélt, ahol az abban szereplő 22 országban az összes koronavírus miatti haláleset 41 százaléka szociális intézményekben történt, miközben Magyarországon ez az arány 18 százalék. Ez szerinte köszönhető az intézményekben dolgozók hősies, kitartó munkájának, másrészt a kormány időben meghozott korlátozó intézkedéseinek.



Az államtitkár kiemelte: Magyarország a szociális ellátást mindvégig közösségi ügyként kezelte, nem hagyta magára az intézményeket, ennek is köszönhetők az alacsonyabb halálozási arányok.



Az államtitkárság által elvégeztetett, az MTI-hez eljuttatott kimutatás szerint a tíz vizsgált intézményben, ahol 90 százalék feletti a beoltottak aránya, mindössze egyetlen megbetegedés volt, miközben az összes lakó létszáma meghaladja az ezerhatszázat.



Például a Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény 342 lakójának 94,3 százaléka be van oltva, és nincs egyetlen fertőzött sem, de ugyanez igaz a Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ 298 lakója vagy a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye csabrendeki telephelyének 271 lakója esetében is.



Varga Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője örömtelinek nevezte azt, hogy a szociális intézményrendszer elsők között lehetett az oltási sorrendben, gyakorlatilag az oltások megkezdése óta koronavírusos beteg nem volt a Fejér megyei intézményekben. Kiemelte: az egyetlen megoldás az oltás, csak a vakcina jelent végleges megoldást a koronavírus-fertőzéssel szemben.



Cséplőné Gönczi Veronika, a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény igazgatója közölte, hogy az összes otthonukban 1128 lakó él, közülük 951-en kérték az oltást, ami 86 százalékos átoltottságot jelent, ebbe azonban nem tartoznak bele azok, akik elkapták a vírust, s ezáltal védettségük van. Sárosdi telephelyükön, ahol 136 idős embert látnak el, a lakók 94 százaléka megkapta legalább az első oltást.

