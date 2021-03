Koronavírus - Oltási munkacsoport: hazudnak a DK-s polgármesterek

2021. március 26. 17:13

Az Országos Oltási Munkacsoport "határozottan cáfolja a DK-s polgármesterek nyilatkozatát", és egyúttal megdöbbenését fejezik ki, hogy "az oltásellenes baloldal mást se csinál, mint hazudik és álhíreket terjeszt az oltással kapcsolatban".

A Demokratikus Koalíció (DK) fővárosi kerületi polgármesterei pénteki közös közleményükben azt írták: hírt kaptak arról, hogy ellenzéki vezetésű kerületek rendelőintézetei nem kaptak koronavírus elleni vakcinát, és visszavonták központilag az oltóponttá minősítésüket.



A Koronavírus Sajtóközpont által az MTI-hez eljuttatott közleményben az Országos Oltási Munkacsoport szégyennek nevezte, hogy a DK-s polgármesterek "a hatalomért képesek még az oltási programot is hátráltatni, és ezzel mások életével játszanak".



Az oltási munkacsoport jelenleg is több mint 6 ezer oltópontot működtethet háziorvosi rendelőkben és kórházi oltópontokon - emelték ki, hozzátéve: az önkormányzati szakrendelők is ki vannak jelölve, de még azért nem aktív oltópontok, mert nincs annyi vakcina az országban, hogy oda is küldjenek oltóanyagokat.



"Minden településen és minden kerületben folyamatos az oltás, annak politikai vezetésétől függetlenül" - szögezték le, megjegyezve: "politikát az oltásból és a vakcinából egyedül az oltásellenes baloldal csinál".



MTI