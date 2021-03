Kocsis Máté: kizárólag Brüsszel a hibás azért, hogy Európában nincs elég oltóanyag

Kizárólag Brüsszel a hibás azért, hogy Európában nincs elég oltóanyag - írta a Fidesz frakcióvezetője "Gyurcsánynénak" üzenve péntek délután a Facebook-oldalán.

Kocsis Máté kiemelte: ha a tagállamok maguk szerezhették volna be a vakcinákat, olyan sikeresek lehetnének a védekezésben, mint Nagy-Britannia vagy Izrael.



Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője pénteken az MTI-hez eljutatott közleményében hazugsággal vádolta Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért a Kossuth rádióban azt mondta, az EU hibázott, amikor nem engedte, hogy a tagországok saját maguk szerezzék be az oltóanyagot. Az ellenzéki képviselő szerint a valóság ezzel szemben az, hogy minden szerződést minden tagállam aláírt. "Az uniós országok együtt döntöttek a közös beszerzésről, amire Orbán is igent mondott" - fogalmazott Dobrev Klára.



MTI