Függetlenségi pártot alapított Alex Salmond volt skót miniszterelnök

2021. március 26. 18:32

Új függetlenségi pártot alapított Alex Salmond, Skócia volt miniszterelnöke, és pénteken közölte, hogy az Alba Párt már a májusban esedékes skóciai parlamenti választáson indulni kíván.

Az Alba név Skócia neve a skót-gél nyelvben.



Salmond 2007 és 2014 között állt a Skót Nemzeti Párt (SNP) vezette skót kormány élén. Skóciában Salmond miniszterelnöksége alatt, 2014 szeptemberében népszavazást tartottak a függetlenné válásról, de a résztvevők 55 százaléka arra voksolt, hogy Skócia ne szakadjon el Nagy-Britanniától.





Alex Salmond, aki a függetlenné válásért kampányolt, ezután lemondott; utódja az SNP és a skót kormány élén a miniszterelnöki és a pártvezetői tisztséget jelenleg is betöltő Nicola Sturgeon lett.



A Skót Nemzeti Pártnak is változatlanul elsődleges politikai programja Skócia függetlenné válása. Az SNP vezette skót kormány már meg is kezdte az újabb népszavazás jogi előkészítését, bár a hivatalos edinburghi álláspont szerint ezzel meg kell várni a koronavírus-járvány elvonulását.



A kormányzati célkitűzés azonban az, hogy az újabb referendumot a májusban megválasztandó új skót parlament mandátumának korai szakaszában meg kell tartani.

Salmond a pártalapításról szóló pénteki bejelentésében utalást tett arra, hogy nem az SNP versenytársaként, hanem a függetlenség elnyerésének támogatójaként készül újból a skót politikai porondra lépni. Közölte: az Alba Párt megalapításával az a célja, hogy a skóciai parlamentben a május 6-i választás után "szupertöbbségbe" jussanak a skóciai függetlenséget támogató erők.



Ennek érdekében Salmond új pártja nem indul közvetlenül az SNP jelöltjei ellen az egyéni választókörzetekben, csak a területi pártlistákról megszerezhető képviselői helyekért verseng majd a májusi választáson.



Salmond szerint ez jelentősen megnövelheti a függetlenségpárti képviselők számát a skót parlamentben, és így Boris Johnson brit miniszterelnöknek - aki az elmúlt hónapokban többször is határozottan elvetette az újabb skóciai függetlenségi népszavazás lehetőségét - "sokkal nehezebb dolga lesz", ha továbbra is akadályozni kívánja a referendum kiírását.



Alex Salmond az utóbbi hónapokban mindazonáltal súlyos konfliktusba keveredett az SNP-vel és személyesen Nicola Sturgeonnel. Ennek előzményeként két éve több feljelentés alapján büntetőeljárás indult ellene nemi erőszak kísérlete és más szexuális bűncselekmények vádjával, és 2019 januárjában őrizetbe is vették.



Salmond azonban kezdettől folyamatosan tagadta a terhére rótt szexuális bűncselekmények elkövetését, és jogi eljárást indított a skót kormány ellen az ügy kezelése miatt.



Keresetei sikerrel jártak, mivel egyrészt a szexuális bűncselekmények címén indult büntetőeljárásban tavaly az összes vádpont alól felmentették, másrészt az edinburghi fellebbviteli bíróság kimondta azt is, hogy a skót kormány hibákat és törvénysértéseket követett el a volt miniszterelnök magatartásának feltárására indított vizsgálat során.



A Skót Nemzeti Párt pénteki nyilatkozata szerint a jelenlegi válsághelyzetben Skócia érdekeit kell az első helyre sorolni, és nem olyasvalakinek az önös érdekeit, aki egyáltalán nem mutat érdeklődést aziránt, hogy milyen komoly aggályok merültek fel magatartásával kapcsolatban.



