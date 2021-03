A szlovén házelnök két képviselőtársával együtt kilépett pártjából

2021. március 26. 18:44

Igor Zorcic, a szlovén parlament elnöke, valamint Janja Sluga és Branislav Rajica parlamenti képviselők kiléptek pénteken a kormánykoalícióhoz tartozó Modern Közép Pártból (SMC) a párt elnökével, Zdravko Pocivalsekkel fennálló nézeteltéréseikre hivatkozva - jelentette a szlovén sajtó.

Zorcic – siol.net

Az SMC immár volt képviselői sajtóközleményükben azt írták: nem értettek egyet a párt vezetésével és annak a koalíciós kormányban betöltött szerepével. Zorcic mindazonáltal közölte, hogy házelnöki tisztségéről nem mond le, erről a parlamentnek kell döntenie.



A három képviselő Jurij Lep képviselővel együtt, aki korábban a Szlovéniai Nyugdíjasok Pártjából (DeSUS) távozott, független képviselőcsoportot hozott létre a parlamentben.



Egy nappal korábban az SMC képviselői leváltották Janja Sluga frakcióvezetőt, mert szerdán Zorcicsal és Rajicával együtt Vasko Simoniti kulturális miniszter menesztésére voksolt a balközép ellenzéki pártok által benyújtott bizalmatlansági indítvány szavazásán. A kezdeményezés elbukott, a 90 fős parlamentben 40-en mondtak igent az indítványra, köztük az említett három koalíciós képviselő.



Sloga előzőleg azt mondta: semmilyen koalíciós megállapodás vagy az ő leváltására irányuló fenyegetés nem térítheti el attól a szándékától, hogy ne a miniszter menesztése mellett szavazzon.



Az ellenzék szerint Simoniti, aki Janez Jansa kormányfő pártjának, a Szlovén Demokrata Pártnak (SDS) a tagja, megsértette a törvényeket, nem tartotta be a kötelezettségeit, befolyásolta a médiát, megsemmisítette a szlovén filmipart, és elfogadhatatlan módon kezelte a kultúrában dolgozó egyéni vállalkozókat.



A pártelnök az eseményekkel kapcsolatban a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy a három képviselő távozása most veszteségnek tűnhet, de hosszú távon sokkal fontosabb, hogy "az SMC és Szlovénia azonos irányba tart".



A három képviselő távozásával csupán 38 képviselője maradt a négypárti kormánykoalíciónak a 90 fős parlamentben. Bár a kormányt kívülről támogatja a jobboldali ellenzéki Szlovén Nemzeti Néppárt (SNS) három, a nemzeti kisebbségek két és a DeSUS négy képviselője, a legutóbbi bizalmatlansági indítvány szavazásán a nyugdíjaspárt három képviselője és a két kisebbségi képviselő is tartózkodott.



Politikai elemzők szerint ez nem feltétlenül jelent előrehozott választást, de a minősített többséget igénylő szavazások bizonytalanná váltak. Úgy vélték: a miniszterelnöknek kell most mérlegelnie, tudja-e így folytatni a kormányzást, vagy előrehozott választásokat kezdeményez.



Szlovéniában 2022-ben esedékesek a következő parlamenti választások, és ez év július 1-jén Ljubljana veszi át az Európai Unió Tanácsának féléves soros elnökségét.



MTI