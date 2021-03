Beruházásokról egyeztetett Maros megyében Cseke Attila fejlesztési miniszter

2021. március 26. 19:21

A Maros megyében elkezdett, illetve hamarosan kezdődő beruházásokról, fejlesztésekről tájékozódott pénteken Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter, aki Szovátán több Maros megyei RMDSZ-es tisztségviselővel is találkozott. A nap folyamán több településre is ellátogatott.

Kép: Fotó: Haáz Vince

A tárcavezető röviden bemutatta az általa vezetett minisztérium három nagy tevékenységi területét. Ismertette a decentralizációs törvény jelenlegi helyzetét, kiemelve, hogy hamarosan véglegesítik az ifjúsági és sportminisztériummal azt a törvénytervezetet, ami helyi – megyei vagy városi – önkormányzati hatáskörbe utalná az iskolai nyári táborok és a sportigazgatóságok ügykezelését. A fejlesztési minisztérium hamarosan elindítja a kataszterezési programot is, amelynek során 2371 önkormányzat részesül 160 ezer lejes támogatásban, hogy a lakosságnak ingyenes telekkönyvezési szolgáltatásokat nyújtson – összegezte a tárcavezető.

Cseke Attila arról is beszámolt, hogy a minisztérium módosít az építkezési szaktanácsadók és tervezési szakellenőrök vizsgáztatását szabályozó előírásokon. A minisztérium nyilvántartása szerint ugyanis jelenleg 572 építkezési szaktanácsadó munkavégzése engedélyezett Romániában különböző felügyeleti szakterületeken, ezért is telik hónapokba vagy évekbe, amíg egy-egy ingatlan minden építkezési engedélyt megkap, de az is előfordul, hogy mire az utolsó is megérkezik, az elsőnek már le is járt az érvényességi ideje. Ezzel egy időben az elavult építkezési törvények módosítására is szükség van, hiszen az 1970-es években született jogszabályokat már jócskán meghaladta az idő. A helyi közösségek számára fontos létesítményekről tárgyaltak A tárcavezető beszámolt a hamarosan induló bölcsődeépítési programról, de a környezetvédelmi minisztériummal közösen környezetkímélő iskolabuszok vásárlását is lehetővé szeretnék tenni.

A miniszter Marosvásárhelyen arról számolt be, hogy többek között Erdőszentgyörgyön aláírták a kivitelezési szerződést egy 180 férőhelyes sportcsarnok megépítésére, amely beruházásnál a fejlesztési minisztérium a finanszírozó. Cseke Attila hozzáfűzte, a vállalkozó, aki elnyerte a munkálatokat, már több helyen is megépítette ezt a típusprojektet.

Kelementelkén átadták a közösségnek a szintén a fejlesztési minisztérium költségvetéséből megépült művelődési házat, ami szintén jelentős beruházás a közösség számára – hangsúlyozta a miniszter. Marosvásárhelyen a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság épületének a teljes felújítását vetették papírra, ami egy 10,6 millió lejes beruházás, és ezáltal egy régi épületet is megmentenek. A hamarosan kész és a félbemaradt beruházás Két olyan beruházást is megtekintett Cseke Attila, amely Marosvásárhely és Maros megye számára is egyaránt fontos: a fedett uszodát, amely 98 százalékban már elkészült, és rövidesen átadják. Ezt a minisztérium 52 millió lejjel finanszírozta. Ezt követően megtekintették a 2007-ben, ugyancsak egy RMDSZ-es miniszter idejében indított, ám 2013-ban „a helyiek által ismert okok miatt” megállt beruházást, a sportkomplexumot, amelynek egy részét időközben a volt városvezetés az önkormányzat nevére telekeltette. Ennek helyzetét aztán sikerült jogilag is tisztázni, és hamarosan kiírják a közbeszerzési versenytárgyalást, folytatva az építkezést, megmentve a sportlétesítményt. Szászrégenben egy 8,1 millió lejből, 75 százálékban már elkészült korszerű piacot tekintettek meg.

Péntek délután a Maros megyei önkormányzat ügykezelésébe tartozó kórház fertőzőosztályának intenzívterápiás részlegének bővítéséről tárgyalt a találkozón Cseke Attila fejlesztési miniszter, Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke és Kovács Mihály Levente, a megyei önkormányzat alelnöke. A találkozón egyeztettek továbbá a Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat új központjának megépítéséről is, mérlegelve annak lehetőségét, hogy az Országos Befektetési Alapon keresztül állami költségvetésből finanszírozzák ennek létrehozását. „Így a megyei tanács költségvetéséből erre elkülönített összeget más, fontos beruházásokra tudnánk fordítani” – fejtette ki a találkozón Péter Ferenc.

Antal Erika

szekelyhon.ro