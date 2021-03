Botrány a LIBE-bizottságban: cenzúrázták Janez Janša videóját

Botrány a LIBE-bizottságban: cenzúrázták Janez Janąa videóját

2021. március 26. 20:38

A médiaszabadság szlovéniai helyzetét tények ismertetésével tükröző videófelvétel európai parlamenti (EP) bemutatásának megtagadása cenzúrázással ér fel - foglalt állást Janez Jansa szlovén miniszterelnök pénteken az EP belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságában (LIBE) e témáról folytatott vitában.

Felszólalásában Jansa azt mondta, hogy a sajtószabadság ottani helyzetéről eltérőek a vélemények, és az objektivitást egyedül a tények megismerése biztosíthatja. Szavai szerint ennek érdekében készítették a mozgóképes összeállítást, amely egyebek között bemutatja az újságírók elleni támadásokat, gyilkossági kísérleteket, amelyeket Szlovéniában követtek el az ország önállóságának kezdete óta. Kijelentette: elődjével ellentétben a jelenlegi szlovén kormánynak nincsen takargatnivalója.

Készen áll a párbeszédre minden problémáról, beleértve a jogállamiság és a médiaszabadság kérdését is.



"Nincs takargatnivalónk, csak azt kérem, hogy a dolgokat objektíven ítéljük meg" - fogalmazott.

Az Európai Parlament vitájában Jansa kérése ellenére a videókonferenciát vezető Sophie in 't Veld holland liberális EP-képviselő nem tette lehetővé a videóösszeállítás levetítését technikai és időbeli korlátokra hivatkozva.



Jansa előzőleg reményét fejezte ki, hogy elegendő idő áll rendelkezésére a videó megtekintésére, és úgy vélte: a film bemutatásának megtagadása nem felel meg a médiaszabadság biztosításának, és ha ezt teszi, a parlamenti szakbizottság cenzúrát alkalmaz. Azt is kijelentette: a vetítés megtagadásának valódi oka a videóban bemutatni kívánt tartalommal való egyet nem értés.



"Ha a médiaszabadságról beszélünk, szeretném, ha ön is kiállna mellette" - mondta a szlovén miniszterelnök a holland képviselőnek.



Sophie in 't Veld a vitát azzal zárta: "semmilyen ok nincs arra, hogy bárkit is cenzúrával vádoljanak". Európa nem ellenfele Szlovénia miniszterelnökének - tette hozzá.



Az EP szakbizottsága a vitát követőn nyilatkozatot adott ki, amelyben sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az eszmecsere félbeszakadt, mert Jansa elhagyta az ülést.

Sajnálatosnak nevezték, hogy a tanácskozás előtt néhány perccel érkezett videó azonnali levetítése a szlovén kormányfő számára a megbeszélés folytatásának előfeltételévé vált.



Arról is tájékoztattak, hogy a felvételt az ülés után megosztották a szakbizottság valamennyi tagjával. A képviselők reményüket fejezték ki, hogy a szlovén vezetés továbbra is készen áll a nyílt és építő jellegű vitára.

MTI

A sajtószabadságról beszélni nem volt szabad

Kaotikus jelenetek zajlottak ma délután az Európai Parlament (EP) állampolgári jogi (LIBE) szakbizottságában: az EP-képviselők Janez Janąa szlovén miniszterelnök részvételével vitáztak volna a szlovén média, valamint jogállamiság helyzetéről, ám az ülés végül megszakadt, mert a kormányfő által kért videót nem játszották le az EP-ben.

Janez Janąa – archív

A több órán át tartó meghallgatáson egyébként számos meghívott mondott véleményt a szlovén helyzetről, például Barbara ©trukelj, a szlovén állami sajtóügynökség vezetője, valamint Peter Svetina szlovén ombudsman. Amikor azonban a jobboldali miniszterelnökre, Janąára került a sor, ő hiába kérte, hogy a szlovén médiahelyzetet bemutató videóját játsszák le: a liberális Sophie in ‘t Veld, az ülés elnöke azt megtagadta a miniszterelnöktől, mondván: erre a protokoll szerint nincs lehetőség a LIBE-ülésein, ráadásul a szlovénok túl későn küldték el a szakbizottságnak a videót. – Három órával ezelőtt megkapták a felvételt. Feltételezem, hogy az Európai Parlament munkatársait elég jól fizetik ahhoz, hogy megoldják a feladatot – mondta Janez Janąa. Miután kérésének nem tettek eleget, kérte, hogy az ülést halasszák el. – Azt hittem, önök kíváncsiak az érem másik oldalára is – hangoztatta Janąa.

Az eset után a Twitteren azt írta: sajnálatos, hogy a LIBE és Sophie in ‘t Veld a sajtószabadság helyzetét vizsgálja, ám cenzúráznak egy olyan videót, amely a sajtószabadság problémáit, valamit az újságírókat ért atrocitásokat mutatja be.

Az EP-s bürokrácia mértékét jól jelzi, hogy miután Janąa kilépett a virtuális ülésről, a balliberális képviselők tovább hitetlenkedtek a szlovén kérésen. Sophie in ‘t Veld szerint ők „minden tiszteletet megadtak a szlovén miniszterelnöknek”, míg a német baloldali Katarina Barley arról beszélt: Janąa, ha annyira akarja, akár a Twitteren is elküldhetné nekik a videót. Sergey Lagodinsky német zöldpárti politikus ugyancsak megdicsérte In ‘t Veld „helytállását”. Mint mondta, ő maga nem azért jár az EP-be, hogy videókat nézzen.

A Momentum EP-képviselője, Donáth Anna csalódottságának adott hangot: szerinte az EP-képviselők heteken át szervezték át a programjukat, csak azért, hogy végre kérdezhessenek a szlovén miniszterelnöktől.

A Magyar Nemzet írt róla korábban: a szlovén EU-elnökség közeledtével az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a brüsszeli sajtó egy része is nyomás alá helyezi Ljubljanát jogállamisági problémákra hivatkozva. Janąa a balliberális Politico újságíróival többször online kommentháborút vívott az elmúlt hetekben, ami miatt – példátlan módon – még az Európai Bizottság berkeiből is bírálták a jobboldali miniszterelnököt. A kritikusok február végén egyébként szlovéniai meghívót is kaptak, hogy tényfeltáró misszió keretében győződhessenek meg az ország helyzetéről.

Elfogadhatatlan cenzúra. Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője a botrányos LIBE-ülést követően a Twitteren kelt a szlovén kormányfő védelmére. Mint írta, Sophie in ‘t Veld ködös magyarázkodása egyértelművé tette, hogy nem is akarja bemutatni a felvételt. – Elfogadhatatlan cenzúra – vélekedett Hidvéghi a mikroblogon, azt hangoztatva: valóban a liberális képviselőnő vizsgálja a jogállamiságot?

Judi Tamara (Brüsszel)

MTI; magyarnemzet.hu