Lynx gyalogsági harcjárműveket gyártanak majd Zalában: hightech iparág

2021. március 26. 23:03

Az építőipar az elmúlt évek egyik sikerágazata, a további fejlődéséhez, a modernizáláshoz a magyar kormány partnerséget kínál az ágazat szereplőinek - közölte az innovációs és technológiai miniszter pénteken Zalaegerszegen.

Lynx gyalogsági harcjármű – alapjarat.hu

Palkovics László a magyar állam és a Rheinmetall vegyesvállalataként épülő Lynx gyalogsági harcjárműgyár első tartóoszlopának beemelése kapcsán beszélt arról, hogy 2019-ben több mint 4400 milliárd forint volt az építőipar teljesítménye és hasonló nagyságrendű volt az építési alapanyagok, építőanyagok forgalma is. A vírusjárvány ellenére csak kisebb megtorpanás volt az építőiparban tavaly, de ezt idén januárban már sikerült ledolgozni.



A kormány partnerséget kínál az ágazat szereplőinek, hogy az építőipari vállalkozások hightech színvonalú fejlesztéseket tudjanak végrehajtani, növeljék a hatékonyságukat, illetve minél inkább magyar szereplők legyenek a piacon - mondta a miniszter.



A kormány tavaly fogadta el az új építésgazdasági stratégiát, amelynek egyik alappillére a hatékonyságnövelés, például egy svéd építőipari dolgozó háromszor akkora árbevételt termel, mint egy magyar. Leginkább a technológia korszerűsítésével lehet a kivitelezési minőséget, a költség- és időhatékonyságot növelni - jelentette ki Palkovics László.

alapjarat.hu



Hamarosan elkészül az a kormányhatározat, amely 12 pontban fogalmazza meg az építőipar modernizálására vonatkozó javaslatokat. Jelenleg az ötödik technológiai korszerűsítési és hatékonyságnövelő pályázat érhető el, de a második félévben megjelenik a hatodik kiírás is mintegy 12 milliárd forintos kerettel, ez utóbbi az építési alapanyagok, építőanyagok minőségbiztosításának erősítését is célozza - jelezte a miniszter.



Palkovics László arról is beszélt, hogy a Zalaegerszegen mintegy 60 milliárd forintból épülő Lynx-üzem a kormány által elfogadott hadiipari fejlesztési stratégia, az új hightech iparág megteremtésének egyik jelentős pillére. Az üzemben 2023-tól gyártják a világ jelenleg legmodernebb páncélozott harcjárműveit, a gyár beszállítóinak keresése, a kapcsolódó kutatás-fejlesztési projektek már elindultak.



Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz), egyben a harcjárműgyár és a szomszédságában lévő járműipari tesztpálya miniszteri biztosa elmondta: a ZalaZone Járműipari tesztpálya építésének szintje meghaladta a 85 százalékot, év végére el is készülhet, mellette pedig a leendő harcjárműgyárat kiszolgáló tesztkörnyezetet is kialakítják. A csaknem 60 hektáros területen épülő Lynx-üzem gyártócsarnoka Zala megyében az egyik legnagyobb méretű lesz a több mint 25 ezer négyezetméteres alapterületével.



Dormán József, a kivitelező Záév Zrt. vezérigazgatója ezt azzal egészítette ki, hogy a mostani eseményen elhelyezett első két, 30 tonnás tartópillér mellett további 278 oszlopot állítanak fel. A több mint 14 méter belmagasságú, napelemes rendszerrel ellátott gyártócsarnokban 10 és 25 tonnás daruk mozgatják majd az alkatrészeket.



Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere elmondta, hogy a város 2030-ig szóló gazdaságfejlesztési stratégiájában kiemelten fontos a nagyberuházások működési körülményeinek megteremtése, benne az épülő M76-os gyorsforgalmi úttal és az ipari parkok fejlesztésével

MTI