San Marino-Magyarország - Háromgólos győzelem

2021. március 28. 23:24

A magyar labdarúgó-válogatott 3-0-s győzelmet aratott vasárnap San Marino vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában.

Marco Rossi együttese, amely immár nyolc találkozó óta veretlen, a csapatkapitány Szalai Ádám értékesített büntetőjével szerzett vezetést, a győzelmet Sallai Roland fejese biztosította be a 71. percben, a végeredményt pedig a hajrában Nikolics Nemanja büntetőből állította be. Az olasz szakvezető a csereként beállt Géresi Krisztián személyében újoncot is avatott.

A magyar válogatott mostani sikerével ötből ötödször múlta felül San Marinót, amely most sem úszta meg háromgólos különbség alatt.

A csoportban a lengyelekkel holtversenyben második helyen álló magyarok szerdán Andorra vendégei lesznek.



Európai vb-selejtezők, I csoport, 2. forduló:

San Marino-Magyarország 0-3 (0-1)



Serravalle, zárt kapus, v.: Nicholas Walsh (skót)

gólszerzők: Szalai Á. (13., 11-esből), Sallai (71.), Nikolics (88., 11-esből)

sárga lap: Rossi (19.), Fabbri (20.), Lunadei (36.), Battistini (58.), illetve Cseri (30.), Botka (76.)



San Marino: Elia Benedettini - Manuel Battistini, Filippo Fabbri, Cristian Brolli, Dante Rossi, Mirko Palazzi - Lorenzo Lunadei (Kevin Zonzini, 53.), Enrico Golinucci, Marcello Mularoni - Nicola Nanni (Jose Hirsch, 80.), Filippo Berardi (Marco Bernardi, 80.)



Magyarország: Dibusz Dénes - Botka Endre, Willi Orbán, Szalai Attila - Nego Loic (Kalmár Zsolt, a szünetben), Gazdag Dániel (Kleinheisler László, 62.), Sigér Dávid, Cseri Tamás (Nikolics Nemanja, a szünetben), Varga Kevin (Varga Roland, 72.) - Sallai Roland, Szalai Ádám (Géresi Krisztián, 85.)



I. félidő:



12-13. perc: egy kényszerítőzés után a 16-os bal oldalán betörő Sallait hátulról buktatták, a megítélt büntetőt Szalai Ádám a kapu bal oldalába lőtte (0-1).



II. félidő:



71. perc: Botka jobb oldali beadását követően Sallai az ötös bal sarkától a kapus felett fejelt a kapuba (0-2).

88. perc: Nikolicsot buktatták a hazai 16-oson belül, a 11-est a sértett vágta a keresztléc alá (0-3).



Az első percek tapogatódzó játéka után a magyar válogatott egyértelmű fölénybe került, a hazaiak innentől csak elvétve lépték át a félpályát. A magyarok jobbára meddő mezőnyfölénye szűk negyedóra alatt góllá érett, a csapatkapitány Szalai Ádám talált a kapuba büntetőből. Az előnyt hamar megnyugtatóvá tehette volna Sallai: szabadrúgását kézzel blokkolták a büntetőterületen, a 11-esét pedig a hazai kapus hárította a 20. percben. A szünetig hátralévő időben ugyan teljesen beszorult San Marino csapata, de a betömörülő védekezésén nem igazán talált rést a magyar csapat.

Marco Rossi szövetségi kapitány a szünetben kettős cserével frissítette együttesét, amelynek játéka kombinatívabbá, emiatt pedig egyúttal veszélyesebbé vált. Ekkor már akadt dolga a San Marinó-i kapusnak, de a befejezések többségébe továbbra is hiba csúszott. A meccset végleg eldöntő második gólt aztán Sallai szerezte fejesből. A hátralévő időben a fáradó házigazdákkal szemben egyre több helyzete volt a magyaroknak, de Benedettini többször bravúrral védett, egy ízben pedig egy védő tisztázott a gólvonalról. A végeredményt a magyarok harmadik 11-eséből Nikolics állította be.

"Az első félidőben egy kis nyugalom hiányzott néhány szituációban a játékunkból. Ha meglett volna a második gól, könnyebb lett volna a folytatás, de kihagytuk a második tizenegyesünket. A cserék után sokat javult a játékunk minősége, sokat elárul a mérkőzés képéről, hogy a hazaiak kapusa volt a mezőny legjobbja ezen a mérkőzésen" - értékelte a szövetség honlapján a látottakat az olasz szakvezető, aki az M4 Sportnak elárulta, a német klubokkal kötött megállapodás értelmében, Willi Orbán és Sallai Roland visszatér a Leipzighez, illetve a Freiburghoz, azaz rájuk már nem számíthat Andorrában, ahol ugyanilyen hozzáállást vár a játékosaitól.

MTI