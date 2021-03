Német politológus: Weber engedett a baloldali nyomásgyakorlásnak

2021. március 29. 01:07

A Fidesz kizárásának az Európai Néppártból a baloldal és Zöldek örülhetnek, de a szakításból senki nem profitál. Azzal, hogy végül kilépett a magyar kormánypárt a legnagyobb európai pártszövetségből, ezek az erők megmutatták politikai befolyásukat – mondta Werner Patzelt német politológus a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság adásában.

A háttérben egy szellemi, ideológiai harc zajlik arról, hogyan nézzenek ki Európa országai. Az egyik megközelítés a politikát a gazdasági érdekek alá rendelő liberalizmus, ahol a baloldali és a zöld érdekcsoportok elképzelései érvényesülnek, mint például a multikulturális társadalmak kialakulása. A másik oldalon a nemzeti kultúrákon alapuló szuverén országok állnak.

A Néppárt balszárnya régóta szorgalmazta a Fidesz kizárását.

A képviselőcsoport frakcióvezetője, Manfred Weber a politikai gyengeség vádjától tartva a többségi nyomásnak engedett.

Általánosan megfigyelhető Európában, hogy a keresztény-konzervatív kormányok a balliberális erők és média nyomásgyakorlásának kénytelenek engedni.

A Fidesz szempontjából viszont fontos volt, hogy most lépjenek ki.

Arra a kérdésre hogy politikai bosszú vezérelte-e Manfred Webert, úgy fogalmazott, hogy ezt nem szabad túlértékelni. A német kormány csúcsjelöltje volt az Európai Bizottság elnöki posztjára, majd egyszerűen „veszni hagyta” egy másik német jelölt, Ursula von der Leyen kinevezése árán. Ezzel összefüggésben elmondta, hogy a Fidesz és a Néppárt vitájában sok minden félrecsúszott.

Marcus Söder még a Fidesz kilépése előtt arról beszélt, hogy a magyar kormánypártnak távozni kell az Európai Néppártból.

Werner Patzelt szerint a Fidesz egykori szoros szövetségesének számító bajor kereszténydemokrata párt vezetőjének nyilatkozatai szintén belpolitikai okokra vezethető vissza.

A CSU szembesült azzal, hogy Bajorországban csak a Zöldekkel szerezhet abszolút többséget a tartományi választásokon.

A bajor konzervatívok a Fidesz kizárását sürgető Zöldek nyomásának engedve, most fokozatosan leépítik a Fidesszel a kapcsolatokat és a magyar-német kapcsolatokat is háttérbe szorítják. Söder lépését az is befolyásolja, hogy 2021 szeptemberében tartott választáson kancellár szeretne lenni.

A párton belüli vitákat az egyébként is fontos magyar-német kapcsolatok kárára folytatják, amely szerinte nem megfelelő.

Arra a kérdésre, hogy a kétoldalú kapcsolatok kárt szenvedhetnek-e, a politológus úgy válaszolt, hogy mindez a „magyarok óvatosságán múlik”, mivel német oldalról nem várható változás a belpolitikai erőviszonyok miatt.

A szeptemberi választást várhatóan a Zöldek nyerik, vagy egy olyan kormány, amelyben meghatározó szerepük lesz.

A Deutsche Welle ügy kapcsán kihangsúlyozta, hogy a többségében baloldali érzelmű német újságírók számára evidensnek tartja, hogy Magyarországon nincs vélemény- és sajtószabadság. Ez a gondolkodás jelenik meg a DW szándékában, amely február végén jelentette be, hogy magyar nyelvű online felületeket indít.

A német közszolgálati adó az elmúlt hetekben több vitatott anyagot is leadott. A DW újságírói felhatalmazva érzik magukat, és kívülről akarják megmondani, hogy milyen valójában az ország, amit a magyarok támadásként élnek meg.

Werner Patzelt szerint a konfliktus enyhítésén a nyílt párbeszéd segíthet.

hirado.hu - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság