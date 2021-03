Menekül a forint

2021. március 29. 09:24

Hétfő reggel 362,57-nél járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a péntek esti szinttel, csak minimális elmozdulást jelentett. Az utóbbi egy hétben nagyot erősödött a magyar deviza, egy százalékot javított az euró ellenében, amivel felülteljesítő volt a régiós fizetőeszközök sorában is. Technikailag akár még a 360-as lélektani határig is visszaerősödhetne a forint, de a nagy hajrá után arra is van esély, hogy korrekció indul a piacon, és ismét felfelé indul az árfolyam. A dollárral szemben most 307,8-nál járunk, míg az angol font 423,8 forintba kerül.

portfolio.hu