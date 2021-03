Koronavírus - A hamis tesztek miatt is szigorított a határátlépésen Szlovénia

2021. március 29. 16:07

Szlovénia szigorított határátlépési feltételein, a beutazáshoz hétfőtől a határon 48 órásnál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatni, amelyet valamelyik európai uniós vagy schengeni tagállamban kell elvégezni - közölte a helyi média. Az új határrendelet szerint az összes volt jugoszláv tagállam is vörös listára került, és – néhány kivétellel – a szlovén állampolgárok sem utazhatnak ezekbe az országokba. Korábban antigén gyorsteszttel is be lehetett utazni az országba, de az említett államokból hamis tesztekkel érkezők miatt szigorítottak a feltételeken.

Azoknak, akik nem rendelkeznek PCR-teszttel, tíz napig tartó kötelező hatósági karanténba kell vonulniuk. Például akik Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából vagy Észak-Macedóniából szeretnének Szlovéniába belépni, többek között Horvátországban vagy Magyarországon elvégzett teszttel utazhatnak csak be Szlovéniába. Ljubljana vörös besorolású országként tartja számon a szomszédos országokat is, Magyarországot, Ausztriát és Olaszországot.

A PCR-teszt kiváltható oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy az illető már átesett a fertőzésen, de csak abban az esetben, ha ezeket is valamelyik uniós vagy schengeni országban állították ki. A Pfizer/BioNTech oltóanyagának második dózisától számítva hét napnak, a Modernáénak 14 napnak, míg az AstraZeneca vakcinája első dózisától számítva 21 napnak kell eltelnie, hogy elfogadják a bizonyítványt.

A határ menti területeken ingatlannal és mezőgazdasági földdel rendelkezők és a napi ingázók hét napnál nem régebbi antigén gyorstesztet is felmutathatnak. A nemzetközi fuvarozókra, az átutazókra, a diplomatákra és a 13 év alatti gyermekekre, akik iskolalátogatás miatt utaznak az országba, nem vonatkozik a karanténkötelezettség. Ők továbbra is korlátozások nélkül léphetnek be az országba.

InfoStart