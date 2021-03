Koronavírus – Novák Katalin arra kéri a várandósokat, regisztráljanak

2021. március 30. 09:48

Novák Katalin arra kéri a várandósokat, hogy regisztráljanak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd vegyék fel a kapcsolatot a háziorvossal, aki megszervezi az oltásukat a kórházi oltóponton.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorban hangsúlyozta: fontos, hogy a várandósok a háziorvossal vegyék fel a kapcsolatot, mivel ő fogja megszervezni nekik az oltást.



Hozzátette, a várandósokat a Pfizer- és a Moderna-vakcinával oltják, és nagyon fontos az is, hogy aki igényli a vakcinát, regisztráljon.



Novák Katalin közölte, miután a szakmai állásfoglalás megszületett a várandósok oltásának lehetőségéről, soron kívül lehetővé teszik a kismamák biztonságos vakcinával történő beoltását.



A műsorban szó esett arról is, hogy megjelent a Magyar Közlönyben az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjuk életkörülményeinek javításáról szóló rendelet.



Novák Katalin ennek kapcsán azt közölte, minegy 3500-4000 olyan gyermek él Magyaraországon, aki 1-es típusú diabéteszben szenved. Az anyagcserezavar jól kezelhető, és a megfelelő mennyiségű inzulin beadása mellett szinte szövődménymentesen lehet élni vele - jegyezte meg.



Hozzátette, jelenleg az állami támogatással szinte ingyenesen tudják a cukorbeteg gyerekek igénybe venni a legmodernebb inzulinpumpát vagy azt a szenzort, ami folyamatosan figyeli a cukorszintjüket.



Az új szabályok értelmében a tanévkezdéstől a pedagógusok külön díjazást kaphatnak, ha 1-es típusú diabéteszes gyerek ellátásában vesznek részt.



A nyári táborozások terén is bővíti a kormány a lehetőségeket, és a gyermekek iskolai, óvodai étkezésére is jobban odafigyelnek - mondta Novák Katalin.

MTI