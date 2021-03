Idényhatásoknak köszönhető a foglalkoztatottak számának emelkedése

2021. március 30. 10:58

A szezonális hatásoknak köszönhető, hogy februárban havi összevetésben emelkedett a foglalkoztatottak száma - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a legfrissebb statisztikai adatokra reagálva kedden az M1 aktuális csatornán.

A Központi Statisztikai Hivatal keddi közlése szerint februárban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 550 ezer volt, ami - jórészt a koronavírus-járvány gazdasági következményeként - 104 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál, de 14 ezerrel több, mint az előző hónapban.



Bodó Sándor felidézte, hogy míg 2010-ben a foglalkoztatási ráta 56-57 százalékos volt, mostanra ez a mutató már 71-72 százalék között mozog. Ugyanakkor jelezte, ebben az is szerepet játszik, hogy az Európai Unió áttért egy új számítási metódusra, amely szerint a gyesen, gyeden lévők is foglalkoztatottnak számítanak.



Hozzátette, a 2010-es kormányváltás idején még 11 százalék felett volt a munkanélküliségi ráta, ami egy évvel ezelőtt már 3,3-3,4 százalékra csökkent, most pedig 4,4-4,5 százalékon áll. Az államtitkár szerint az adatok azt mutatják, hogy a válság érezteti hatását.



Bodó Sándor arra is kitért, hogy az áprilisi bérekre is igényelhető az ágazati bértámogatás, amelyre a vállalkozások április 30-áig adhatnak be kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz.



MTI