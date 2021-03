Kreml: Putyin beoltása példaként szolgál az oroszok számára

2021. március 30. 12:45

Vlagyimir Putyin elnöknek a Covid-19 elleni beoltása példaként szolgál majd az oroszok számára, és a vakcina beadatására fogja ösztönözni őket - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Argumenti i Fakti című lapban kedden megjelent nyilatkozatában.

"Úgy gondolom, hogy növeli az egész (oltási) folyamat dinamikáját" - fogalmazott a szóvivő.



Elismerte, hogy sokan továbbra is gyanakvással viszonyulnak a vakcinációs megelőzéshez, amit "nemzeti sajátosságnak" nevezett. Peszkov azt hangoztatta, hogy az új koronavírusos fertőzést csakis a populációs védettség (nyájimmunitás) kialakításával lehet elérni, amihez fokozni kell a vakcináció propagálását, és bővíteni kell az oltóanyag gyártását is.



Putyint a múlt héten szerdán oltották be az új koronavírusos fertőzés ellen, az első dózist kapta meg. Az eseményről felvétel nem készült, az alkalmazott vakcináról hivatalosan csak annyit árultak el, hogy egyike az Oroszországban kifejlesztett három oltóanyagnak.

Oroszországban a kedden közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 8277-tel - ez a legalacsonyabb érték szeptember 29. óta - 4 563 820-ra emelkedett.



A napi növekmény 0,18 százalék, az új esetek 12,2 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 282 382-re csökkent, a halálos áldozatoké 409-cel 98 442-re, a felépülteké pedig 9 588-nal 4 155 996-ra emelkedett. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 119,9 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 188 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 486 378 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



