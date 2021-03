Janez Jansa lemondásra szólította fel Sophie in 't Veld holland liberális EP-képviselőt

2021. március 30. 13:10

Janez Jansa szlovén kormányfő lemondásra szólította Sophie in 't Veld holland liberális EP-képviselőt az Európai Palament (EP) demokráciafigyelő csoportjának éléről, mert az nem tette lehetővé, hogy levetítsenek egy videóösszeállítást a szlovén médiahelyzettel kapcsolatos parlamenti vitában - írta a helyi sajtó kedden.

Jansa levelében, amelyet kabinetfőnöke, Peter Suhel jutatott el in 't Veldnek, az írta: a liberális képviselő helyrehozhatatlanul megkárosította a demokráciát, és rontja a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmét ellenőrző csoport hírnevét és hitelességét.



A szlovén kormány nagyon komolyan veszi a szólás- és médiaszabadságot, ezért nem fogadja el a cenzúrát - olvasható a levélben, amelyet Manfred Webernek, az Európai Néppárt (EPP) vezetőjének is elküldött a kabinetfőnöke.



Szlovéniában még mindig túl élénken élnek azok az emlékek, amikor az újságcikkeket a kommunista hatóságoknak kellett jóváhagyniuk - hangsúlyozta, hozzátéve: in 't Veld cenzúrája veszélyesen emlékezteti azokra az időre.



"Örülök azonban annak, hogy ezt az európai nyilvánosság előtt tette" - írta Jansa a holland liberális képviselőnek.



Az EP belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságában (LIBE) a médiaszabadság szlovéniai helyzetérő folytatott pénteki vitában Jansa egy maga által készített mozgóképes összeállítást szeretett volna megosztani a képviselőkkel, amely egyebek között bemutatja az újságírók elleni támadásokat, gyilkossági kísérleteket, amelyeket Szlovéniában követtek el az ország önállóságának kezdete óta. Ezt azonban nem tette lehetővé a videókonferenciát vezető in 't Veld technikai és időbeli korlátokra hivatkozva.



Jansa a cenzúrára válaszolva hétvégén Twitter-bejegyzésében közölte: Szlovénia nem tartozik semmivel Brüsszelnek.



"A szlovének 35 éve fizetik a szabadság és a demokrácia árát, ezért a jólétbe született túlfizetett bürokraták nem papolhatnak nekünk a szabadságról és a demokráciáról" - írta.



A szlovének soha nem fognak beleegyezni, hogy "önjelölt ombudsmanok cenzúrázzák őket" - fogalmazott.



"Nem engedtük meg Slobodan Milosevicnek, és nem engedjük meg Sophie in 't Veldnek vagy Dacian Ciolos liberális európai parlamenti képviselőnek sem" - húzta alá.



In 't Veld határozottan elutasította Jansa cenzúrával kapcsolatos vádjait, kiemelve, hogy a csoport ajtaja mindig nyitva áll.



Sajnálatosnak tartotta továbbá, hogy olyan benyomás keltettek, mintha a parlament Szlovénia ellensége lenne. Ez nagyon távol áll az igazságtól - mondta, megjegyezve, hogy a csoport mindent megtesz annak érdekében, hogy Szlovénia elkerülje a Magyarországon és Lengyelországban látott forgatókönyvet.



MTI