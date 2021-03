Palkovics László: a kormány továbbra sem engedi el az ózdiak kezét

2021. március 30. 14:44

Ahogy a tavalyi gyárbezárás után eredményesen segítettek a borsodi város lakóin, úgy ezúttal is mindent megtesznek a helyi foglalkoztatás szinten tartása, a munkavállalók és családjaik érdekében - hangsúlyozta közleményében Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Johnson Electric Hungary Kft. bejelentésére reagálva kedden.

A jelentős járműipari beszállítóként számon tartott elektronikai gyártó közlése szerint bezárja mintegy 800 embert foglalkoztató ózdi üzemét. A leépítéseket több lépcsőben, 2022 áprilisáig tervezik megvalósítani. A cégnek Magyarországon mintegy 1600 munkavállalója van, anyavállalata a csoport hatvani gyárát kiemelt fejlesztési területként kezeli a termékek tervezésében, tesztelésében is.



A közleményben Palkovics László kiemelte, a kormány korábban már többször segített Ózdon, és most is késedelem nélkül megmozdul az ózdiak érdekében. A miniszter emlékeztetett: az állam azért vásárolt 20 százalékos részesedést az Ózdi Acélműben, hogy 500 helyi család létbiztonságát, kenyérkeresetét garantálni tudja.



Egy tavaly februári gyárbezárás után a térségi szereplőkkel szoros együttműködésben már sikerült megoldást találni a dolgozók tovább foglalkoztatására. Az ABB ózdi telephelyét és a mellette fekvő üres területet a kormány segítségével magyar tulajdonú beruházó vásárolta meg. A Wellis Magyarország Zrt. 800 munkahely létrehozását tervezi, a termelőeszközök telepítése és a szükséges átképzések után háromszázan várhatóan már idén munkába állhatnak.



"A cél most is az, hogy a Johnson munkavállalói mielőbb új állást találjanak, ügyüket a tárca kiemelten kezeli, helyzetük megnyugtató rendezéséhez minden támogatást kész megadni. Az ITM gazdaságfejlesztésért és munkaerőpiacért felelős államtitkárai szerdán egyeztetnek a teendőkről, lehetőségekről a térség országgyűlési képviselőjével Ózdon. A gyár értéktermelő képességének egyben tartása érdekében elsősorban olyan beruházót keresünk, aki a dolgozókkal együtt, egyben átvenné az üzemet. Ösztönözzük más cégek új telephelyeinek létesítését a városban, a munkavállalók át- és továbbképzését, és egyéb tovább foglalkoztatási lehetőségek keresését, akár az utazási és képzési költségek átvállalásával" - ismertette a terveket Palkovics László.



A kormány a munkaalapú gazdaság és társadalom kiépítését 2010 óta legfontosabb feladatai között tartja számon. A koronavírus-járvány idején kettőzött erővel cselekszik a munkahelyek megőrzése, újak létesítése érdekében. E törekvés valóra váltásában az elmúlt évtizedben elért eredményekre lehet építeni, amelyek Borsod-Abaúj-Zemplén megye és az ózdi járás foglalkoztatási mutatóiban is tetten érhetők.



A rendszerváltás után magára maradt, a szocialista nagyipar összeomlását súlyosan megszenvedő térségben 2010 óta 221 ezerről 271 ezerre nőtt a foglalkoztatottak száma. A megyei foglalkoztatási ráta az elmúlt évtized eleji 47 százalékhoz képest 57 százalékra javult. Az ózdi járásban a regisztrált álláskeresők száma 9,8 ezerről 5 ezerre, Ózdon 4,8 ezerről 2,8 ezerre esett vissza - olvasható a minisztérium közleményében.



MTI