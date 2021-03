Varga Judit: Magyarországon valódi pluralizmus érvényesül a médiában

2021. március 30. 20:44

"Az objektivitás és pártatlanság látszatára sem adó jelentésben foglaltakkal szemben Magyarország azon kevés tagállamok egyike, ahol valódi pluralizmus érvényesül a médiában, az ideológiai vitákban és a közvéleményben" - írta az igazságügyi miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Varga Judit "Mijatovic asszonyt megint nem zavarták a tények..." című bejegyzésében Dunja Mijatovic, az Európa Tanács emberi jogi biztosának a médiaszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának magyarországi helyzetéről szóló jelentésére reagált.



"A számos ténybeli tévedés és ferdítés mellett talán a legbeszédesebb éppen az, hogy a +független+ Népszava már kora reggel, órákkal a jelentés hivatalos közzététele előtt beszámolt annak tartalmáról" - hangsúlyozta a miniszter, megjegyezve: "ennyit a baloldali média elnyomottságáról".



Varga Judit azt írta: úgy tűnik, az ET emberi jogi biztosát a részletes szóbeli és több tíz oldalas írásbeli kormányzati tájékoztatás sem érdekelte, hiszen - mint kiemelte - egyetlen észrevételüket sem vezette át a jelentésébe.



A miniszter azt írta: a magyar kormány mindezek ellenére továbbra is nyitott a párbeszédre, illúziói azonban nincsenek.



"Ha másra nem is, egy dologra biztosan jó lesz ez a memorandum: Mijatovic biztos asszony elemzése egy az egyben beilleszthető lesz az Európai Bizottság következő jogállamisági jelentésébe..." - fogalmazott Varga Judit.



Dunja Mijatovic, a strasbourgi székhelyű Európa Tanács emberi jogi biztosa kedden úgy fogalmazott: "a politikailag vezérelt médiaszabályozó-hatóság és a médiapiacon megjelenő, torzító hatású állami beavatkozás együttes hatása kikezdte a média pluralizmusát és a véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon", ezért "legfőbb ideje", hogy az országban helyreállítsák az újságírói és a médiaszabadságot.



MTI