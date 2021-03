Topolya: Két és fél tonna pontyot engedtek a tóba

2021. március 30. 23:19

Több mint két tonna kétnyaras ponttyal gazdagodott ma a Topolyai-tó halállománya. A tópart rendezése már hetekkel ezelőtt megkezdődött. A sporthorgászok és az önkéntesek fásítanak, rendezik a tópartot.

Topolya ősi magyar címere

A muzslyai halgazdaságból érkezett pontyokkal történt halasítás a szélmalomnál kezdődött. A helyszínen a sporthorgászok és a szemlélődők mellett jelen volt Szatmári Adrián, Topolya község polgármestere is, aki elmondta, hogy ebben az évben 990 ezer dinárt irányoztak elő halasításra és ebből két és fél tonna kétnyaras pontyot vásároltak. Hozzátette még, hogy véleménye szerint a sporthorgászat a topolyai község idegenforgalmi kínálatának fontos eleme máris és még inkább az lehet a jövőben. Erről tanúskodik többi között az a tény is, hogy a tavalyi évben 650 darab, éves horgászengedélyt sikerült értékesíteni.

A polgármester hangsúlyozta, hogy az idegenforgalom továbbra is kiemelt jelentőségű az önkormányzat számára, ezért minden évben biztosítanak eszközöket a halőrszolgálat működtetésére és korszerű eszközökkel történő felszerelésére is. A tervek szerint hamarosan egy hőkamerát is vásárolnak, mely sokban segít majd a terület hatékonyabb felügyeletében. Terepjárót és ruházatot már korábban biztosítottak a szolgálat részére. A polgármester emlékeztetett rá, hogy 2017-ben nyilvánították védetté a tavat és annak környékét, 2018-ban meghatározták a horgászvizet is, azóta pedig minden évben a költségvetésben is eszközöket irányoznak elő halasításra.

Küszöbön a fürdési idény. Évek óta kedvelt fürdőhelye nem csak a helyieknek, de vidékieknek és külföldieknek is a tiszta vizű tó rendezett strandja. A polgármester elmondta, hogy a közeljövő tervei között szerepel a strandrész felújítása, melynek keretében az első mólót szeretnék teljesen felújítani, mivel már annyira tönkrement, hogy használhatatlan. A többi mólót pedig kisebb javításokkal még alkalmassá lehet tenni a küszöbön álló idény kihívásaira.

Azt is elmondta, hogy készül az autóskemping is. Eddig már odavezették az áramot és a vizet, elkészült a recepciónak szánt beléptetőkapu és a közös illemhely is. A polgármester rámutatott arra is, hogy nagyon sok autó parkol a parthoz egészen közel, a napozókat, pihenőket is zavarva időnként, ezért szeretnék majd a jövőben elválasztani azt a részt.

Szatmári elmondta, hogy maga is szenvedélyes sporthorgász. Ha ideje megengedi, akkor gyakran jár kikapcsolódni a tópartra, melyre igazi kincsként tekint, és mindenkit arra kér, hogy a jövőben is vigyázzunk rá.

T. P.

vajma.info