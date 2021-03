Emmi: a betegek kezelésében hatásos az időben megkezdett Favipiravir terápia

2021. március 31. 16:14

A Favipiravirt a háziorvosokon kívül már jogosult felírni az alapellátási ügyeletben, a covid-ambulanciákon dolgozó, illetve minden olyan orvos, aki a járványügyi ellátásban gyógyít. Így az érintett betegek hétvégén és ünnepnapokon is megkezdhetik a vírus elleni védekezést - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerdán az MTI-vel.

A koronavírus-járvány harmadik hullámában meredeken emelkedő fertőzések miatt a kórházi kezeléseknél hatásosan alkalmazott favipiravir gyógyszer március eleje óta már a járóbeteg-ellátásban is elérhető és hatékony a betegek otthoni gyógyulásában - tudatták.

Azt írták, hogy a tablettát az enyhe vagy középsúlyos tüneteket mutató betegeknek a háziorvos írja fel, ezzel is elősegítve a betegség könnyebb lefolyását és csökkentve a kórházi kezelésre szorulók számát.

A favipiravirtól a tünetek megjelenésétől számított maximum 5-7 napig lehet jótékony hatást várni, ezért a gyógyszer mielőbbi alkalmazása érdekében nemcsak a pozitív teszttel igazolt, hanem a koronavírusos tüneteket mutató, nagy valószínűséggel megfertőződött betegek esetében is elkezdődhet a kezelés.

Hozzátették, hogy a gyógyszer ingyenesen kiváltható a gyógyszertárakban, illetve a covid-ambulanciákon.

Elengedhetetlen a favipiravir hatóanyagú gyógyszerek potenciális magzat- és májkárosító hatásáról a betegek tájékoztatása, és kötelező a beteg beleegyező nyilatkozatának kitöltése is - emelték ki.

"Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyógyszerátvétel nem indokolhatja az otthoni karanténkötelezettség megszegését. Arra kérünk minden koronavírusos beteget, hogy ne személyesen keressék fel az orvosukat és a gyógyszertárakat, hisz az jelentős egészségügyi kockázattal jár, veszélyezteti a járvány elleni védekezés sikerességét, valamint a patikába látogató többi beteg és a gyógyszertári dolgozók egészségét" - fogalmaztak a közleményben.

A gyógyszer kiváltásához kérjék hozzátartozójuk, ismerősük vagy az önkormányzat segítségét, hisz TAJ-szám "bemondásával" is ki lehet váltani a gyógyszert - hívták fel a figyelmet.

Kiemelt fontosságúnak nevezték, hogy a favipiravir-kezelés során a betegek folyamatosan tájékoztassák a háziorvosukat az állapotukról.

Jelezték azt is, hogy március 29-éig az orvosok 62 033 doboz favipiravirt rendeltek.

A Meditopnak és az Egisnek köszönhetően Magyarország favipiravir-ellátása hazai forrásokból folyamatosan pótolható, nem függ a külföldi gyógyszerbeszerzésektől - áll az Emmi közleményében.

MTI