Karácsony most egy miniszter asszonnyal pimaszkodott

Nemhogy bocsánatot nem kért azért, mert maszk nélkül folytatott országjárást, majd kiderült, hogy koronavírusos, a betegségből éppen kilábaló Dobrev Klára ott folytatja, ahol abbahagyta: továbbra is a keleti vakcinák ellen kampányol. Gyurcsány Ferenc felesége teszi mindezt úgy, hogy már két DK-s politikus is elhunyt a járványban, egyikük pedig tragikus módon maga is részt vett az oltásellenes hangulat kialakításában.