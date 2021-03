Világszerte 77 százalékkal csökkent a nagy múzeumok látogatószáma 2020-ban

2021. március 31. 16:26

Világszerte 77 százalékkal csökkent a nagy múzeumok látogatószáma - derült ki a száz legnépszerűbb művészeti múzeum statisztikai adataiból, amelyet a The Art Newspaper ismertetett szerdán.

A művészeti folyóirat éves felmérése kiemelte, hogy a pandémia világszerte súlyos hatással volt a múzeumokra. A párizsi Louvre könyvelhetett el a legtöbb látogatót tavaly. A múzeum Leonardo-kiállítását egy nap alatt több mint tízezren tekintették meg. Összességében egész évben 2,7 millió látogató kereste fel a Louvre múzeumot, ami az előző évi látogatószámnál 72 százalékkal kevesebb.

Mona Lisát egy áltlgos évben több mint kilencmillióan nézik meg a Louvre-ban, a New York-i Metropolitan Múzeumban pedig a divatintézet éves kiállításának tavaszi megnyitására félmilliónyian is kíváncsiak. 2020 azonban cseppet sem volt hagyományos év a globális koronavírus-járvány miatt. A The Art Newspaper felmérése szerint a világ száz legnagyobb látogatottságú múzeumát 77 százalékkal kevesebben kereték fel, mint előző évben. Míg 2019-ben a száz múzeum 230 millió vendéget fogadott, tavaly csak 54 milliót, mivel a legtöbb intézményt hosszú időszakokra zárva kellett tartani a pandémiás szabályok miatt.

A londoni Tate Modernben, amelyet 173 napra zártak be, 77 százalékkal kevesebb látogató fordult meg, így létszámuk 1,4 millióra esett vissza. A British Múzeumnak, amely 208 napig volt zárva, 80 százalékkal volt kevesebb látogatója, 1,27 millióan jártak tavaly az intézményben. A New York-i Metropolitan Múzeum pedig, amely 202 napig maradt zárva, az előző évhez képest 83 százalékkal kevesebb vendéget fogadott, 1,12 millió főt.

A múzeumok összességében mintegy 41 ezer napig voltak zárva, vagyis a tavalyi évben több mint egy évszázadnyi látogatás maradt el.

A művészeti folyóirat felmérése szerint a második legnépszerűbb múzeum tavaly a pekingi Kínai Nemzeti Múzeum volt 1,6 millió látogatóval. Az intézményt január 25-én három hónapra bezárták, és miután kinyithatott, látogatószámát 90 százalékkal csökkentették, így napi 30 ezer látogató helyet csak háromezer juthatott be. Augusztusra ezt a radikális kapacitáscsökkentést fokozatosan mérsékelték, és akkor már napi nyolcezer látogatót engedtek be.

Ázsia második leglátogatottabb múzeuma 2020-ban a japán Kanazava 21. századi Kortárs Művészeti Múzeuma lett 971 ezer látogatóval. Az intézményt tavaly szintén hónapokra zárták be a járvány miatt.

MTI