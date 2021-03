Megvédte Orbán Viktort, az EPP-t bírálta Kelemen Hunor

2021. március 31. 20:07

Megvédte Orbán Viktort és a magyarországi viszonyokat Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a G4Media.ro romániai hírportálnak adott hosszú videóinterjúban.

A Cîțu-kormányban miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő Kelemen Hunor határozottan cáfolta, hogy Magyarország miniszterelnökének az alárendeltje lenne. Arra a kérdésre, hogy december 19-én, a romániai koalíciós szerződés aláírása másnapján miért utazott Budapestre, kijelentette: a szokásos év végi találkozásra került sor Orbán Viktorral, és ez volt az egyetlen nap, amikor elmehetett. Úgy vélte: az lenne a normális, ha a román miniszterelnök is fogadná a magyarországi, szerbiai vagy más országokban élő románok képviselőit.

– Nem adunk jelentést sem Budapestnek, sem másnak – jelentette ki a politikus. Hozzátette: nem lehet azzal vádolni őt, hogy valaha is Románia ellen cselekedett volna. Arra is kitért, hogy nem lehet egyenlő távolságot tartani a magyarországi pártoktól. Elődje, Markó Béla is „veszekedett” Gyurcsány Ferenccel, ő maga pedig hogyan is tarthatna ugyanakkora távolságot a Fidesztől, mint a Jobbiktól és „más furcsa pártoktól”.

Kelemen Hunor a politikai harc részének tekintette, hogy Orbán Viktort olykor megróják Brüsszelből a sajtószabadság, a jogállamiság és az európai értékek sérelmére hivatkozva. Úgy vélte: az Európai Néppárt (EPP) is hibázott, amikor ezt tette. Megemlítette: az EPP a korábbi elnöke, Wilfried Martens vezetése alatt nem volt annyira felületes, mint most.

Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktort tényleg a brüsszeli eliteket ellenőrző Soros György áldozatának tekinti-e, Kelemen Hunor kijelentette: Orbán Viktor soha nem tekintette magát áldozatnak, ő egy győztes. Ő nyerte meg a legtöbb választást az elmúlt tíz évben.

Kelemen Hunor egy marosvásárhelyi sajtótájékoztatón 2020. december 2-án Fotó: MTI/Kiss Gábor

Kelemen Hunor kijelentette: egyetlen EU-tagállamnak sem kellene beleszólnia abba, hogy ki kivel köt üzleteket. Megjegyezte: nem Magyarország törte meg az EU egységét, amikor kínai vakcinát is vásárolt, hanem Franciaország és Hollandia, amikor népszavazáson elutasították az EU alkotmányát. – Ha életbe lépett volna ez ez alkotmány, ma sokkal előrébb járnánk az együttműködésben, a tagállamok integrációjában – jegyezte meg.

Az RMDSZ elnöke kijelentette: nem érzékeli az autokrácia kockázatát Magyarországon.

Orbán Viktort egy rendkívül határozott vezetőnek ismeri, aki tudja, mit akar, és akinek a politikai, kormányzati eszközei is megvannak ahhoz, hogy azt tegye, amit jónak lát.

A portál kérdésére azt is kijelentette, hogy álláspontjának nincsen köze ahhoz, hogy az RMDSZ-hez közel álló alapítványokhoz jelentősebb összegű támogatás érkezik Magyarországról, mint amit az RMDSZ a román költségvetésből kap. Kijelentette: akkor is jó volt a viszony, amikor Magyarországnak nem voltak anyagi lehetőségei a határain túli magyarok megsegítésére. Azt is cáfolta, hogy RMDSZ-közeli alapítványokba folynának a magyarországi támogatások.

– Akik ránk szavaznak, közel állnak hozzánk. Tehát a romániai magyarság többsége közel áll hozzánk – magyarázta a politikus.

MTI - MNO