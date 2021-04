A momentumos Cseh Katalin szerint egymillió embert nem kellett volna beoltani

2021. április 1. 11:53

Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője szerint még mindig rossz ötlet a keleti vakcina. Minderről az ATV műsorában beszélt.

Cseh Katalin, a Momentum EP- képviselője az ATV műsorában keményen bírálta a kormány keleti vakcinabeszerzéseit.

– Meg vagyok döbbenve a számháborúban. 20 ezer ember vesztette életét Magyarországon és ezt Brüsszelre fogni hatalmas pofátlanság a kormány részéről – fakadt ki Cseh Katalin, aki szerint a magyar kormány a felelős azért, hogy szerinte a halálozásokban világelsők vagyunk.

Azt mondta: felelőtlenség volt a keleti vakcinák beszerzése.

Korábban Orbán Viktor arról beszélt, ha Magyarország nem rendelt volna 3,5 millió keleti - orosz és kínai - vakcinát, amivel már 500 ezer embert be is oltottak, akkor most "nagy bajban lennénk".

Csak azért nem vagyunk bajban, mert novemberben "megszólalt a fejünkben a csengő", és megkezdtük a tárgyalásokat más vakcinákról is - tette hozzá, jelezve, hogy ezért a magyar és időnként a nemzetközi baloldal is kritizálja Magyarországot, holott inkább elismerést kellene kifejezni azon külügyi és járványügyi szakemberek iránt, akik megérezték a bajt és kellő időben döntöttek.

Megerősítette: 13 millió nyugati és 3,5 millió keleti vakcinával összesen 16,5 millió ember beoltására elég vakcinát rendelt Magyarország, mert - tette hozzá - arra is fel kellett készülni, hogy hátha a határon túl nem lesz elég vakcina. Így "minden magyart, aki a világon él, 16,5 millió vakcinából be lehet oltani" - jelentette ki.

Ezzel szemben ha Cseh Katalin elképzelései szerint történtek volna a dolgok, akkor ma gyakorlatilag 1 millió emberrel kevesebb lenne beoltva Magyarországon.

– Én továbbra is úgy érzem, hogy óriási felelőtlenség volt a magyar kormánytól úgy leszerződni ezekkel a gyógyszercégekkel – utalt a Momentum EP- képviselője a keleti vakcinagyártókra –, hogy nem várták el azt, hogy beadják az engedélyeztetési eljárást az Európai Gyógyszerügynökségnek – mondta Cseh Katalin az ATV műsorában.

