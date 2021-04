Nagyszombaton indul a 175. balatoni hajózási szezon

2021. április 1. 13:27

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart), a hagyományoknak megfelelően, nagyszombaton, április 3-án indítja el idei első menetrend szerinti és sétahajóit változatlan árakon.

Különféle programokkal és felújított hajókkal ünnepli a balatoni hajózás 175. jubileumi évét - áll a társaság MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

Az áprilisi hétvégéken napi 4 alkalommal közlekednek menetrendi hajók a Siófok-Balatonfüred-Tihany és a Fonyód-Badacsony útvonalakon. Sétahajók a húsvéti hétvégétől Siófok, Balatonfüred, Badacsony és Keszthely kikötőiből indulnak. Májustól majd további kikötők és járatok kapcsolódnak be a hajózási menetrendbe a hét valamennyi napján, programhajók a nyári főszezonban indulnak majd.

A komp - a kijárási tilalomhoz igazodva - továbbra is Szántód felől 6.40 és 18.40 óra között, Tihany felől 7.00 és 19.00 óra között közlekedik 40 percenként. A járatokat szükség esetén sűrítik.

A hajózási társaság a járványügyi helyzethez alkalmazkodva megszabta az utazási feltételeket, amelyek visszavonásig maradnak érvényben. Eszerint a hajók zárt és nyitott utastereiben, valamint a kikötők területén is kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Az egymástól számított 1,5 méteres távolságot a kikötőben, a pénztáraknál és a hajók fedélzetén is be kell tartani - az egy háztartásban élők kivételével. A hajókon szállítható utasok száma a távolságtartási előírások betarthatósága érdekében korlátozott. A járatokon büfészolgáltatás egyelőre nincs, amint a szabályozás lehetővé teszi, megnyitnak a hajóbüfék.

"A Bahart bizakodva tekint a 2021-es balatoni szezon elé, és méltóképpen szeretné megünnepelni a balatoni hajózás 175. évfordulóját, így színes rendezvényekkel, közönségeseményekkel, akciókkal, nyereményjátékokkal és a tradíciók előtt tisztelgő eseményekkel készül, amint azt a járványügyi helyzet lehetővé teszi" - fogalmaz a közlemény. Kitér arra is, hogy 2021-ben számos újdonsággal várják a hajózni vágyókat. Több hajón megújultak a külső és belső burkolatok, a bútorzat és a büfétér. A hajók utastájékoztató eszközein a balatoni hajózás 175 éves történelmét és a Balaton-parti települések látnivalóit, szolgáltatásait mutatják be kisfilmeken. A járványügyi szabályok enyhülését követően gyereksarok várja a családosokat a hajójáratokon.

A főidényre megújul a társaság honlapja, amely mobileszközökön is kezelhető lesz. Továbbra is kapható többféle, kedvezményt biztosító Bahart kártya.

További aktuális információkról a társaság honlapján, illetve a cég ügyfélközpontjában lehet érdeklődni.

MTI