Stabilra javította a Moody's a magyar bankrendszer kilátását

A húsvéti ünnepek idején is mindenki tartsa be a járványügyi szabályokat - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki, online sajtótájékoztatóján, aki közölte: meghaladta a kétmilliót a beoltottak száma Magyarországon, közülük 787 207-en már a második oltásukat is megkapták.