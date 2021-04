A WHO is gratulált Magyarországnak az oltás mennyisége miatt

2021. április 1. 22:43

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán osztott meg egy videót arról, hogy egykori külügyminiszter kollégájánál, az Egészségügyi Világszervezet( WHO) főigazgatójánál járt Genfben.

Szijjártó Péter többek között arról beszélt, hogy Magyarországon a lakosság közel 25 százaléka megkapta már az első oltást. Üdvözölte, hogy a WHO semleges álláspontot képvisel az oltásokkal kapcsolatban, nem tekint rá ideológiai kérdésként.

Ha az Európai Bizottság ugyanígy járt volna el, Európa sokkal jobb helyzetben lenne – fogalmazott Szijjártó Péter, aki hozzátette: gyakorlatilag elvették az emberek elől az oltás lehetőségét. Így azt teszik lehetővé, hogy emberek haljanak meg.

A magyar külügyminiszter arról is beszélt a videóban, hogy a tervek szerint2022 végétől Magyarországon is gyártanak majd ol tóanyagot, melyet Szijjártó felajánlott a WHO számára is.

A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom gratulált Magyarországnak az oltásokhoz, mint mondta: Tartsák meg ezt a lendületet.





hirado.hu