Megbukhat Orbán Viktor egyik leghangosabb európai kritikusa

2021. április 1. 22:57

Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Mark Rutte holland miniszterelnökkel szemben, miután kiderült: a liberális politikus hazudott egy frissen kirobbant jogállamisági botrányban.

A kormányfő sorsáról szóló szavazást csütörtökön tarthatják, a holland alsóház e sorok írásakor is rendkívüli vitát tart.

A jogállamisági ügyről a Magyar Nemzet is cikkezett: a márciusi parlamenti választásokat követő kormányalakítási tárgyalások kudarcba fulladtak Hollandiában, mert egy napvilágot látott feljegyzés szerint a liberális kormánypártok (a Rutte-féle Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért (VVD) és a 66-os Demokraták (D66)) egy kritikus kereszténydemokrata (CDA) politikus eltávolításán munkálkodtak.

A liberális belügyminiszter, a koalíciós tárgyalások vezetésével megbízott Kajsa Ollongren véletlenül szellőztette meg a jegyzetet, amelyen az állt: „„Omtzigt pozíciója… munka máshol.” Pieter Omtzigt volt az a kereszténydemokrata képviselő, aki mindenképp el akarta számoltatni a családtámogatási botrányba keveredett négypárti koalíciót, emiatt a Rutte-kormány januárban le is mondott, majd ügyvivő minőségben működött tovább a március 17-i választásokig. (A CDA az előző Rutte-kormány koalíciós tagja volt, s elemzők a most formálódó kabinetben is helyet jósoltak neki – a szerk.)

Mark Rutte állítása szerint könnyen felejt Fotó: ANP

A hágai törvényhozás csütörtöki vitáján arról faggatták a holland miniszterelnököt, hogy miért hazudott a sajtónak az Omtzigt-ügyben, mire Rutte csak annyit mondott: ő sosem hazudott, viszont rosszul emlékezett az ülésen elhangzottakra.

A legnagyobb holland ellenzéki pártot, a Szabadságpártot vezető Geert Wilders kezdeményezte a bizalmatlansági voksot Rutte ellen: mint a vitában mondta, a miniszterelnök Pieter Omtzigt „hatástalanításán” dolgozott, emiatt akarta maga mellé emelni miniszterként, miközben „Pinokkióként” hazudott a sajtónak. A kormányfőt nem csak Wilders támadta: baloldalról és a jobboldalról egyaránt kapott bírálatot.

A holland Állatpárt színeiben az egyik képviselő azzal ment neki Ruttének: „Ön vagy keményen hazudik, vagy olyan rossz a memóriája, hogy azzal nem vezetheti az országot.”

A sors iróniája, hogy a jegyzet napvilágra kerüléséig biztos volt, hogy a lassan tizenegy éve hatalmon lévő Mark Rutte vezeti tovább a Benelux államot, hiszen pártja hatalmasat nyert a márciusi választásokon.

Mark Rutte miniszterelnök még a botrány múlt heti kirobbanásakor úgy nyilatkozott: sosem beszélt Omtzigt helyzetéről a koalíciós tárgyalásokon. A csütörtökön napvilágot látott, újabb dokumentumok szerint viszont épp Rutte volt az, aki szóba hozta a kormánykritikus politikust a zárt ajtós ülésen, sőt miniszteri tárcát kínált volna neki – mindezt a „tartsd közel a barátaidat, de még közelebb az ellenségeidet” logika alapján.

MNO