Egyházak: húsvét az élet ünnepe

2021. április 2. 11:08

Húsvét az élet ünnepe, Jézus feltámadása vigasz a gyászolónak, biztatás a félőnek - olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közös, az MTI-hez pénteken eljuttatott húsvéti üzenetében.

Azt írták: húsvét, a keresztény világ ősi ünnepe azt hirdeti a templomokban, imaházakban, családi otthonokban, hogy Jézus feltámadt és él. "Ennek a jó hírnek a továbbadása és meghallása teszi ünnepünket fontossá, hiszen húsvét az élet ünnepe. Ezért senki ne gondolja, hogy nyomtalanul elmúlhat az életében ez a néhány nap" - fogalmaztak, hozzátéve, hogy húsvét után is tény marad Jézus feltámadása és annak minden ember számára szóló következménye.



Kitértek arra: 2021 húsvétját továbbra is a járvány elleni küzdelem, az óvatosság határozza meg. Ez fegyelmet, alkalmazkodást, egymásra figyelést igényel. Mindezek ellenére - folytatták - a legfontosabb, hogy eszünkbe jusson a Feltámadott bátorító üzenete: "Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai".



A feltámadás ténye megerősíti Jézus szavainak fontosságát: "Ne félj!". Ő tanítványait és rajtuk keresztül minden kor keresztényeit így erősíti: "Én élek és ti is élni fogtok".

Ez az élet a Feltámadottba vetett hit, a feltámadásra épített reménység és szeretet. Ez vigasz a gyászolónak, biztatás a félőnek, bizonyosság a kételkedőnek és új remény az Istenre tekintőnek. Új lehetőség ez mindenkinek - fogalmaztak.

MTI