Brüsszel a kínai sajtószabadságért aggódik

2021. április 2. 13:06

Aggodalomra okot adónak nevezte a külföldi újságírók zaklatását, munkájuk indokolatlan korlátozását Kínában, és a szólás- és sajtószabadság biztosítására szólította fel Pekinget az Európai Unió külügyi szolgálata (EEAS).

John Sudworth – insideeko.com

Az uniós szolgálat pénteki közleményében arra reagált, hogy a BBC brit közszolgálati médium egyik tudósítója, John Sudworth a kínai hatóságok fenyegetései nyomán Tajvanra költözött. Az állásfoglalás szerint BBC újságírójának esete a legújabb azok sorában, amikor a média munkatársainak hatósági megfigyeléssel, jogi eljárások indításának fenyegetésével, munkájuk akadályozásával, illetve megfélemlítéssel kell szembenézniük.



A külföldi tudósítók fontos szerepet játszanak az információk határokon átnyúló közvetítésében, továbbá az Európai Unió és a Kína közötti kölcsönös megértés megerősítésében - fogalmazott a közlemény.



Az Európai Unió kiáll a független média mellett az egész világon. A nemzetközi emberi jogi szabályokkal összhangban elkötelezett a média szabadságának és sokszínűségének, valamint a véleménynyilvánítás szabadságához való jog védelme mellett, ideértve az információk szabad áramlását is - hangúlyozta a szolgálat, felszólítva Kínát, hogy tartsa be a nemzeti és nemzetközi jog szerinti kötelezettségeit, és biztosítsa a szólás- és sajtószabadságot, amelyet az ország alkotmánya és az emberi jogok egyetemes nyilatkozata is rögzít.



A BBC brit közszolgálati médium szerdán közölte, hogy egyik kínai tudósítója, az ujgur muszlim kisebbséggel szembeni kínai bánásmódról beszámoló John Sudworth családjával elhagyta Pekinget. A tudósító felesége, Yvonne Murray az RTÉ ír közszolgálati műsorszolgáltató tudósítója Kínában.



Kína korábban már bírált nyugati médiaorgánumokat, köztük a BBC-t amiatt, hogy beszámolnak az ujgurok helyzetéről a hszincsiangi régióban. A Kínából beszámoló nemzetközi médiumok száma az elmúlt évben csökkent, miután Peking kiutasította egyebek között a New York Times, a The Washington Post és a The Wall Street Journal tudósítóit. Az ausztrál médiumok pedig tavaly a Kínában dolgozó összes tudósítójukat hazahívták amiatt aggódva, hogy önkényesen őrizetbe vehetik őket.



MTI