Növekszik a Városliget zöldfelülete a főpolgármester által sérelmezett beruházással

2021. április 2. 14:00

A Városliget zöldfelülete növekszik azzal a beruházással, amelyet a főpolgármester és helyettese sérelmezett a héten - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Karácsony Gergelynek és Kerpel-Fronius Gábornak írt, a Facebookon nyilvánosságra hozott levelében.

Kép: Városliget Zrt.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a zöldpolitikát a kormányhoz hasonlóan szívén viselő, első döntésével klímavészhelyzetet hirdető fővárosi vezetésről nem feltételezi, hogy egy olyan parkrendezést kifogásolna, amely a zöldfelület jelentős növelésével járna.



Kiemelte, a városligeti parkrendezés keretében elbontják a parkot elcsúfító, graffitikkel lefújt, leromlott állapotú egykori Főkert-telephely épületét, amelynek helyén több mint 1500 négyzetméter új zöldfelületet hoznak létre, és visszatér a Liget egykori népszerű attrakciója, a több mint százéves múltra visszatekintő Ballon kilátó, ahol helyet kap egy kávézó is, amely mindösszesen 120 négyzetmétert vesz igénybe.



"Itt állt évekig egy hatalmas sörsátor, amelyet elbontottunk. A kávézó ennek a területnek a töredékét foglalja el. Nem nehéz belátni: az Önök által sérelmezett beruházással a park zöldfelülete növekszik" - fejtette ki a miniszter.



Gulyás Gergely emlékeztetett, a Városliget tájépítészeti megújításával több tízezer négyzetméteren folyik a ligeti zöldfelületek megújítása és gyarapítása. Megújul és zöldfelületében bővül a park egykori történeti bejárata, a Rondó, új szakasszal bővül a népszerű Városligeti Promenád a Műcsarnok és Múzeum Mélygarázs között - sorolta, hozzátéve, a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza környezetének kertészeti kialakítására is sor kerül.



A miniszter szerint a "fővárosi vezetés által politikai okokból minden eszközzel gáncsolt" városligeti fejlesztés során eddig közel 150 ezer négyzetméter zöldfelület újult meg, 72 ezer négyzetméter burkolt felületet bontottak el, mintegy ötszáz lombos fát, 70 ezer cserjét és csaknem 140 ezer évelőt ültettek el.



A Liget projektnek köszönhetően több tízezer négyzetméterrel, a korábbi 60 százalékról 65 százalékra nő a park zöldfelülete - írta Gulyás Gergely.



Hangsúlyozta, mindezek mellett a kormány által a közelmúltban elfogadott Zöld Budapest Program megvalósításával mintegy 73 hektár új zöldfelület jön létre és 187 hektár meglévő városi zöldfelületet újul meg a főváros határain belül.



A kormány tehát nemcsak szavakban hirdeti a környezetvédelem, illetve a zöldterületek megóvásának és helyreállításának fontosságát, hanem számokkal igazolhatóan többet tesz érte, mint bárki az elmúlt három évtizedben - jelentette ki Gulyás Gergely.



Kiemelte, mindeközben a mai napig semmi nem valósult meg a főpolgármester "üdvözlendő választási ígéretéből, mely szerint a fővárosi városháza több ezer négyzetméteres belvárosi bitumenes parkolójából közparkot fog kialakítani".



"Nem érdemes politikai célból alaptalan vagy - mint jelen esetben - komolytalan vádakkal illetni a zöldfejlesztéseket" - közölte.



Gulyás Gergely szerint a főpolgármester csak "politikai ugródeszkaként" tekint jelenlegi hivatalára, ezért a kormánnyal való együttműködés helyett a vitákat keresi.



"A polgári kormány Budapest mindenkori főpolgármesterét nem levelező-, hanem tárgyalópartnernek tekinti. Akkor is, ha hozzáállásunk pillanatnyilag viszonzatlan" - hangsúlyozta a miniszter.



Gulyás Gergely levelében arról is érdeklődött, hogy a főpolgármester tetszését is elnyerte-e "az az építészeti ámokfutás", amelyet Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes a "budavári Szent György tér felújításával kapcsolatos tervként reklámoz, mint a történelmi rekonstrukció baloldali alternatívája".



"Végül kérem Főpolgármester Urat és a főváros vezetését, hogy ne nehezteljen ránk azért, mert a budapesti kormányzati fejlesztések arra is rávilágítanak, hogy lényegesen több eredménnyel jár a cselekvés, mint az önsajnálat" - zárta levelét a miniszter.



MTI