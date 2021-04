A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon

2021. április 2. 14:56

Immár negyedik alkalommal jelent meg a világ keresztényüldözését tárgyaló tanulmánykötet. A kapcsolódó könyvbemutató online zajlott, Azbej Tristan államtitkár, Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezérigazgatója részvételével. A témában Ujházi Lóránd atya, a könyv főszerkesztője is nyilatkozott lapunknak.

Kevés ország van, amely ma szembe mer szállni a nyíltan keresztényellenes erőkkel. Magyarország közéjük tartozik – írja a Budapest-jelentés előszavában Orbán Viktor miniszterelnök. Úgy fogalmaz: Európának fel kell ébrednie és meg kell értenie, hogy az üldözöttek kiáltása értünk is szól.

Hiszen ami most még több ezer kilométerre zajlik tőlünk, az holnap már az ajtónkon kopogtat majd.

És létünket fogja veszélyeztetni.

Orbán Viktor miniszterelnök a könyv bevezető soraiban megjegyzi azt is: „büszkék vagyunk arra, hogy ma már kézzelfogható eredményei vannak az általunk elindított humanitárius munkának, amelynek lényege az, hogy a bajba jutott embereket ott támogatjuk, ahol élnek, és abban segítjük őket, hogy az útra kelés helyett új otthont tudjanak teremteni maguknak szülőföldjükön.”

A kötet szerdai, online bemutatójának első részében Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár, Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezérigazgatója beszélgettek. Azbej Tristan az eseményen kiemelte: „Egy civilizációs küzdelem kellős közepén vagyunk. A kereszténységet sokféleképpen és sok irányból támadják. Ez a támadás tőlünk keletre és délre egy erőszakos üldöztetést jelent, tőlünk nyugatra pedig egy szellemi típusú keresztényellenességet.”

Az államtitkár elmondta, hogy az erőszakos üldöztetés elleni védekezés sokkal kézenfekvőbb – hangsúlyozva, hogy ezen a területen sem állunk jól, hiszen több mint 80 országban diszkriminálják, és akár népirtás szintjén is üldözik a keresztényeket –, mert egy humanitárius jellegű válság kezelésére kész eszközrendszerrel rendelkezünk.

„Nemcsak azzal kell megküzdenünk, hogy a keresztényeket üldözik a világ egyik felén, hanem azzal is, hogy a világ másik felén megpróbálják ezt a tényt elhallgatni, elbagatellizálni” – fogalmazott az államtitkár.

Fontos azt is látni, hogy a magyaroknak milyen a viszonya a kereszténységgel. A Nézőpont Intézet ezzel kapcsolatban készített kutatása rávilágít, hogy „a szocializmus arra tanította a társadalmat, hogy csak a ház küszöbéig gondoskodjon, és a kerítésen túli világ már ne érdekelje, ezzel szemben az a jó hír, hogy […] több mint a fele a magyar társadalomnak az üldözött keresztények állami megsegítését helyesli és támogatja” – közölte Mráz Ágoston Sámuel.

A beszélgetés második részében Azbej Tristan államtitkár és Mar Abrisz Juhana erbíl püspöke, Matthew Hassan Kukah, a nigériai sokotói egyházmegye püspöke, Jacquline Isaac, a Roads for Success alelnöke, valamint Ewelina U. Ochab, a Coalition for Genocide Response társalapítója beszélgetett a közel-keleti és afrikai keresztények helyzetéről. Azon okokról, hogy bár napi szinten történnek erőszakos cselekmények, a globális sajtó még sem fordít erre figyelmet.

A tanulmánykötet egyik szerkesztője, Petruska Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tanszékvezetője elmondta, hogy a tanulmánykötet négy fő részből áll. Az egyik fejezet biztonságpolitikai szempontból tekinti át a globális keresztényüldözést, emellett pedig részt kapott egy történeti, jogi aspektusra is rávilágító szakasz. Az utolsó fejezet a felkért tanulmányírók saját szakterületei szempontjából ír a keresztényüldözés helyzetéről.

Ujházi Lóránd atya, az NKE kutató-oktatója és a 2020-as keresztényüldözéssel foglalkozó Budapest-jelentés főszerkesztője korábban lapunknak elmondta, hogy a kiadványban helyet kapnak a pozitív dolgok is, az eddig elért teljesítmények, az eddig elért sikerekről való jelentések is, melyek leírják a magyar kormány, de a különböző intézetek, egyházak szerepvállalását is. Idén is, mint az előbbiekben, külföldi vendégszerzők munkái is megjelennek a kötetben.

A tanulmánykötetben megjelent írások tekintélyes méretű elemzéseket is tartalmaznak, régiónként, országonként csoportosítva, amely szakaszok objektíven rávilágítanak az adott térség helyzetére.

Ujházi atya kiemelte, hogy nem csak ezek a nemzetközi, kormányzat szintű megmozdulások számítanak, ha a keresztények megsegítéséről van szó. Kezdeményezésére komoly „alulról szerveződő” rendezvények sorozata is kialakulóban van. Az eddig megrendezésre került koncerteken, könyvvásáron túl, egy műtárgy-aukció keretén belül is gyűjtést szerveztek a szír melkita gyermekek számára.

A kiemelt kép forrása: Hungary Helps/YouTube

vasarnap.hu