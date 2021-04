Egy hónap alatt 598 bűnözőt tartóztattak le a határon

2021. április 2. 17:58

Több mint 16 000 illegális bevándorlót irányítottak az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Ügynökségéhez (CBP), valamint 598 bűnözőt tartóztattak le a texasi közbiztonsági minisztérium (DPS) katonái a határon kialakult válságos helyzet leküzdésére, március elején indított "Magányos Csillag hadművelet" során - jelentette be Greg Abbott, Texas állam republikánus kormányzója csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Abbott elmondta, hogy az akciót azért indították, hogy megakadályozzák a mexikói kartelleket és más bűnözőket, hogy embereket és kábítószert csempésszenek be a déli államba. A közétett adatok szerint átlagosan naponta 21 embert tartóztattak le és több mint 570-et irányítottak ügynökséghez. A katonák csaknem 6,5 kilogramm kokaint, 23 lőfegyvert és majdnem 1 millió dollár készpénzt foglaltak le a csempészektől, ezen kívül letartóztattak kilenc banda tagot, akik a csempészetében érintettek - tette hozzá a kormányzó.



A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy továbbra is illegális bevándorlók tömegei érkeznek az Egyesült Államok déli határához. Abbott csütörtökön ismételten bírálta Joe Biden amerikai elnök határpolitikáját, amely szerinte nem alkalmas a határ biztosítására. "Meghívót küldött az illegális migránsoknak és megnyitotta a vadászszezont az embercsempészek, a kábítószer-csempészek, a kartellek és a bandák számára" - fogalmazott a republikánus politikus.



"Ezek a bűnözők élősködnek a nőkön és gyermekeken, bántják és terrorizálják őket" - mondta a kormányzó. Greg Abbott úgy fogalmazott: "Mivel a szövetségi kormány nem tesz lépéseket, hogy kezelje ezeket a veszélyeket, Texas állam mindent elkövet a határ védelme és a közösség biztonságának megőrzése érdekében."



A kormányzó több konkrét példát is felsorolt a letartóztatások közül. Elmondása szerint egy rajtaütés során a Rio Grande-völgyben a DPS katonái négy illegális bevándorlót és egy bandatagot találtak, akit - mint később kiderült - két 13 év alatti gyermek megerőszakolása miatt köröztek a rendőrök.



Abbott megemlített egy március 16-i esetet is, amely országszerte nagy felháborodást váltott ki. A mexikói csempészek súlyosan bántalmaztak egy nőt, eltörték a lábát, majd 6 hónapos gyermekét egy tutajról a Rio Grande folyóba dobták. A texasi DPS és a határőrség speciális csoportja azonban megmentette a kislány életét. A kormányzó szerint a csempészek "nem véletlenül követték el ezt a bűntettet, ugyanis amíg a bűnüldöző szervek a gyermek megmentésére összpontosítanak, addig megnyílik a kapu a kábítószer-csempészek és a kartellek előtt, hogy más bűncselekményeket kövessenek el."

Az amerikai belbiztonsági miniszter szerdán elítélte az Egyesült Államokba irányuló embercsempészési kísérleteket. "Az az embertelen módszer, ahogyan a csempészek bántalmazzák a gyermekeket, miközben profitálnak a szülők kétségbeeséséből, az bűntény és erkölcsileg elítélendő" - mondta Alejandro Mayorkas. A tárcavezető szerint a gyermekek "különösen kiszolgáltatottak".



Szakértők szerint Joe Biden hivatalba lépése óta több olyan kormányzati intézkedés is született, amely arra ösztönözte a közép-amerikai migránsokat, hogy elinduljanak az Egyesült Államok felé. Februárban az elnök hatályon kívül helyezte elődje, Donald Trump "Maradj Mexikóban" nevű intézkedését, amely ez idáig arra kötelezte a közép-amerikai menedékkérőket, hogy Mexikóban várják meg, amíg az amerikai hatóságok elbírálják a kérelmüket.



Biden ezen kívül leállította - a Trump által prioritásnak tartott - mexikói határfal építését is.

A demokrata elnök újraindította azt a 2012-es bevándorlási programot, melynek értelmében megvédik azokat a fiatalokat a kitoloncolástól, akiket illegálisan bevándorló szüleik még gyermekkorukban vittek az Egyesült Államokba.



A Biden-kabinet úgy döntött, hogy a kísérő nélküli fiatalokat nem küldik vissza a határról. Őket - az Egyesült Államokba való belépésük előtt - a határvédelmi ügynökség által létrehozott központokban helyezik el. Azonban ezek a létesítmények gyorsan elérték a kapacitásuk csúcsát, és az adminisztráció nem volt képes olyan ütemben új központokat nyitni, amilyen létszámban a migránsok érkeznek a dél-nyugati határra.



A kritikus határhelyzet kialakulása után Joe Biden elnök és más amerikai tisztviselők is többször felszólították a migránsokat, hogy tartózkodjanak az Egyesült Államok határának illegális átlépésétől. Ennek ellenére az illegális átlépések száma folyamatosan nő. A CBP adatai szerint 2020 októbere és 2021 januárja között 296 259 bevándorlót vettek őrizetbe. Ez 79,5 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.



