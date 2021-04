Szabadka – A Juhász zenekar új lemeze

2021. április 2. 19:52

Húsvétra megjelenik a Juhász zenekar legújabb gyereklemeze, amelynek címe Tudom én már…

pannonrtv.com

A zenekar vezetője, Juhász Gábor volt a Pannon RTV Közügyek című műsorának a vendége, ott mondta el, hogy az album anyaga egy történet köré épül fel, amiben egy juhászlegény a boldogulását keresve különféle területeken különféle szakmákat próbál ki.

A történetet a zenekar vezetője írta és a különféle szakmákhoz illeszkedő dalokat is ő válogatta össze. Emellett az adott tájegységek eredeti dallamai is megszólalnak, így téve vonzóvá a legkisebbek számára is a magyar népzenét.

Az albumon a vonós hangszerek mellett szerepelnek a tamburák, különféle ütős és fúvós hangszerek is.

A Juhász zenekar gyermekeknek szóló új lemezének létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Programja és a Csoóri Sándor Alap támogatta.

vajma.info