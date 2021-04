Lapít és a konzervatív sajtóra hárítaná a Jobbik a baloldali halálkampányt

2021. április 3. 19:46

Jakab Péter pártja is csatlakozott a baloldal oltásellenes kommunikációjához, miközben a jobboldali médiumokat vádolja halálkampánnyal.

Továbbra sem foglalkozik a baloldal által felállított „Covid 2021 Vizsgálóbizottság” a keleti vakcinák elleni hangulatkeltéssel – legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a Jobbik sajtóosztálya nem válaszolt lapunk vonatkozó kérdésére. A legutóbb április elsején épp a Jobbik-alelnök Lukács László György vezényletével ülésező bizottság munkájára irányuló kérdésünkre a „fideszes sajtót” vádolta meg halálkampány folytatásával Jakab Péter pártja. – Nem asszisztálunk a fideszes „sajtó” visszataszító, a keresztény szellemiséggel teljesen ellentétes halálkampányához. Áldott húsvétot kívánunk! – írták rövid válaszként a Magyar Nemzet kérdéseire.

A Jobbik reakciója azért is tűnik ellentmondásosnak, mivel éppen szövetségeseik, elsősorban a Momentum és a DK kampányolt a keleti vakcinák ellen, utóbbi párt ráadásul a koronavírus áldozatainak számát is kampánytémává emelte, Gyurcsány Ferenc pedig egy bejegyzésében már a gyászolók kihasználására is kísérletet tett.

Nem véletlen, hogy kérdésünkre nem érkezett érdemi válasz a párt részéről, mivel a Jobbik – nem maradva le szövetségeseitől – tovább folytatja az oltásellenes szólamok fújását.

– A néppárti Jobbik konzekvensen azt az álláspontot képviseli, hogy a koronavírus elleni oltásra jelentkező magyar embereket csak bizonyítottan biztonságos vakcinákkal olthassák be – írta a párt friss Facebook-bejegyzésében, miközben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Müller Cecília országos tisztifőorvos és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is többször hangsúlyozta, minden Magyarországon elérhető vakcina biztonságos és hatásos.

A baloldali párt lapunknak arra a kérdésére sem válaszolt, hogy hol tart a jobbikos képviselők oltakozása, milyen oltóanyagot vettek vagy vesznek majd fel. Arra sincs érdemi válaszuk, hogy sok baloldali politikus, akikkel teljes szövetséget kötöttek, felelőtlenül túlzásba vitte az oltásellenességet és a keleti vakcinák elleni hangulatkeltést. A Jobbikot az is hidegen hagyja, hogy hirtelen eltűntek az oltásellenes posztok a koronavírusban elhunyt szövetségesük, Penz András (DK) Facebook oldaláról.

Jakab Péterék a jobboldali sajtóra kenik a baloldal halálkampányát. Fotó: MTI/Soós Lajos

Mint ahogyan lapunk beszámolt róla, a baloldali oltásellenes kampány már emberáldozatokkal is járt: Penz András DK-s képviselő elutasította a kínai oltóanyagot, majd a elkapta a vírust, aminek következtében pár nappal később elhunyt. Halála után „valakik” törölték a keleti vakcinák ellen szóló bejegyzéseket Facebook-oldaláról. Penz mellett egy másik idős politikus, Gyűrűs Károly, a tatai önkormányzat Gyurcsány-párti képviselője is a koronavírus áldozatává vált, pár nappal azután, hogy Dobrev Klára országjárásakor ott is megfordult.

magyarnemzet.hu