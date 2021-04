Gyurcsány idején fizetni kellett a vakcinákért

2021. április 4. 21:21

Gyanús hátterű offshore cég, fizetős vakcina, fejetlenség az elosztásban – így nézett ki a Gyurcsány Ferenc irányítása alatt álló baloldali kormány járványkezelése több, mint 10 évvel ezelőtt. A koronavírusnál jóval kisebb horderejű H1N1-járványt 2009-ben nyilvánította a WHO világméretűvé – hangzott el az M1 Summa című magazinműsorában.

A vírus elleni oltóanyag előállításába hazánk is gyorsan belefogott. A vakcinák gyártásával az akkori baloldali kormányzat egy olyan offshore céget bízott meg, amelynek tulajdonosi körét szinte teljes mértékben homály fedte – mondja Budai Gyula, országgyűlési képviselő, aki a 2010-es kormányváltást követően kormánybiztosként vizsgálta a gyanús ügyletet.

„A WHO, ekkor, 2009-ben megküldte azt a vírustörzset Magyarországra, amiből a vakcinát lehetett előállítani. És itt mutatkozik meg az akkori kormány járványkezelése több szempontból is: ugye először is a vakcina-gyártástegy olyan offshore cégnek, az OmnInvest Kft.-nek adták oda, amelynek a tulajdonosi háttere 98%-ban ismeretlen volt. Ráadásul ezért ez a Kft. 4.5 milliárd forintot kapott. Tehát akkora megrendelést, állami megrendelést kapott” – árulta el Budai Gyula országgyűlési képviselő.

2009 decemberében az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága rendkívüli ülésen tárgyalta az Omninvest ügyét, a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatóját is meghallgatva. Simicskó István, a bizottság akkori KDNP-s elnöke az ülés utáni sajtótájékoztatóján kifejtette: Annyit tudni, hogy a többségi tulajdonosi hányad egy Cipruson bejegyzett cég kezében van. Ezen a ciprusi címen egy ingatlanügynök neve szerepel, és több magyar társaság tulajdonosa is be van oda jegyezve, többek között a Wallis érdekcsoportjához tartozó egyik cég neve. Érdekesség: a Wallis Zrt-nek a korábbi baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon 2000 és 2005 között volt vezérigazgatója.

A Századvég elemzője, Palóc André az ügy kapcsán azt mondja: a kétes ügyletek sűrűn behálózták a szocialista kormányzás időszakát.

„A 2010 előtti szocialista vezetés többször került a sajtó fókuszába azzal, hogy különböző kormányzati megbízásokat adott esetben offshore cégeknek adott, illetve a politikai elitjük számos szereplője volt az, aki annak idején különböző offshore cégekkel került valamilyen úton-módon kapcsolatba. Tehát ebből a szempontból egyáltalán nem meglepő, hogy ismét azzal találkozunk, hogy egy offshore cég állt valamilyen kapcsolatban az akkori baloldali vezetéssel. Ez egy gyakorlatilag bevett módszer volt az akkori baloldali elit részéről, hogy bizonyos megrendeléseket offshore cégeken keresztül folytattak” – fejtette ki az elemző.

A szocialista kormány járványkezelésében azonban nem az Omninvest tulajdonosi háttere az egyetlen furcsaság. Az akkori baloldali kabinet az azóta már megszüntetett Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetet bízta meg a vakcinák szállításával és szétosztásával. A feladatát azonban a szervezet finoman szólva sem tudta ellátni.

„Annyira nem voltak felkészülve egy kisméretű járványra, hogy a rendőrség segítségét kellett kérni, hogy a rendőrautókkal szállítsák ki a már legyártott vakcinákat.

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetet az a Kárpáti Zsuzsa, volt MSZP-s országgyűlési képviselő vezette, akivel szemben én később büntetőfeljelentéssel éltem, és el is marasztalták, ebben az ügyben is és más ügyekben is. Ráadásul a vakcinákon hatalmas haszna volt az intézetnek” – teszi hozzá Budai Gyula.

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 460 forintot kért vakcinánként a tárolásra, ami azt jelenti, hogy közel 40%-os árréssel dolgoztak.

„A nagykereskedők ugyanezt a feladatot 6-7%-os árréssel végezték” – mutat rá az országgyűlési képviselő, aki azt is hozzáteszi, hogy a legyártott vakcinák nagy részét végül fel sem használták.

„4,5 milliárd forintért legyártottak vakcinát, és mivel az influenza-járványnak ez a típusa nem vált olyan mértékű járvánnyá, mint a koronavírus, ezért a legyártott ampullák nem kerültek felhasználásra. Én kormánybiztosként vizsgáltam ezt az egész ügyet, és egyrészt, ami nagyon érdekes, hogy az akkori Nemzetbiztonsági Hivatal úgy menekült ettől az egész tranzakciótól, ahogy elő volt írva.

Tehát senki nem vizsgálta, hogy egy offshore hátterű cég, milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarországra. Mert ugye ez egy nagyon fontos dolog. És erre a kérdésre a mai napig nem kaptunk választ, és arra sem kaptunk választ, hogy ki volt ennek az Omninvest Kft-nek a többségi tulajdonosa.”

Azt is érdemes hozzátenni, hogyha a járvány súlyos lett volna, akkor az ügyben érintettek a vakcinák eladásán is nyerészkedtek volna.

Ellentétben azzal, hogy a mostani kormány a koronavírus elleni védőoltást mindenki számára ingyenesen biztosítja. Az akkori baloldali kormány a H1N1 elleni vakcinát csupán a veszélyeztetettek számára tette ingyenessé. Az ebbe a körbe nem tartozóknak fizetnie kellett az oltóanyagért.

Csak összehasonlításként: a szomszédos Ukrajnában már 2009 nyarán bejelentették, hogy a teljes lakosság számára ingyenesen biztosítják a H1N1 elleni vakcinát.

