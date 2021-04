A baloldal oltásellenes kampánya a roma közösségekben is tarol

2021. április 4. 23:32

A baloldal oltásellenes kampánya komoly szkepticizmust váltott ki a keleti vakcinákkal szemben a zömmel romák lakta településeken is. Miközben ezekben a közösségekben is tarol a járvány, nem kímélve a veszélyeztetett csoportokat, a keleti vakcinák elutasítottsága kapcsán leggyakrabban elhangzó ellenérvek Gyurcsány Ferencet és a Demokratikus Koalíciót nevesítik. A roma képviselők az Országos Roma Önkormányzattal és segélyszervezetekkel összefogva indítanak felvilágosító kampányt a koronavírus elleni oltás fontosságáról.

A koronavírus-járvány kapcsán komoly gond, hogy a roma közösségekben nagyon erős az oltásszkepticizmus, miközben közülük is nagyon sok idős ember kerül kórházba vagy hal meg a fertőzés miatt. – Ahogyan a baloldali politikusok elbizonytalanító, sokszor kétszínűnek tűnő fellépése, valamint a Facebook hatása a nagyvárosokban sikeresen szólította meg az alsóbb társadalmi csoportokat, ugyanaz a hatás következett be a kistelepülések alsó társadalmi csoportjaiban is – fogalmazott Forgács István romaügyi szakértő a Magyar Nemzetnek.

A roma közösségekben tapasztalható oltásellenességről Farkas Lászlót, Tiszabura polgármesterét és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetiségi Roma Önkormányzat elnökét is megkérdeztük.

A településvezető elmondta: a legtöbben a keleti vakcinákat utasítják el és Gyurcsány Ferencre, illetve pártjára, a Demokratikus Koalícióra hivatkoznak, mivel a keleti vakcinákat bíráló kijelentéseik széles körben elterjedtek a médiafelületeken.

A politikus szavait a Kormányzati Tájékoztatási Központ napokban kiadott közleménye is alátámasztja, amely szerint a baloldali vezetésű önkormányzatok azt kérik, hogy az ő területükre ne küldjenek orosz vagy kínai vakcinát. Márciusban Gyurcsány Ferenc (DK) kétségbe vonta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök valóban kínai vakcinát kapott. Februárban Komáromi Zoltán, a DK egészségpolitikusa az ATV-ben tett kijelentéseivel arra utalt, hogy a keleti vakcinákban nem lehet megbízni, pártja pedig januárban petíciót indított a kínai vakcina ellen.



Gyurcsány Ferencre és a Demokratikus Koalícióra hivatkozva utasítják el a keleti vakcinákat a romák, miközben a járvány őket sem kíméli Fotó: Mirkó István

– A 3200 fős Tiszaburán eddig mindössze kilencvenen regisztráltak oltásra, ami, azt gondolom, nem elegendő – mondta a polgármester. Az elutasítottságra példaként elmondta, hogy amikor a védőoltást szerette volna népszerűsíteni a Facebookon és megosztotta a Vakcinainfo.gov.hu oldaláról a beoltottsági adatokat, nyolcvan százalékban elutasító kommentek érkeztek a bejegyzésére.

Hasonló problémák vannak Szalonna község roma közösségeiben is. Horváth Zsolt helyi képviselő szerint náluk a fiatal korosztály körében magasabb a védőoltás elutasítottsága.

– A Facebookon terjedő rémhírek okolhatók a jelenségért. Az oltások mellékhatásairól szóló cikkek és videók elbizonytalanítják a fiatalokat. A járvány azonban a helyi közösségekben is megjelent, az egyik szomszédos faluban egy negyvenéves fiatalember került lélegeztetőgépre, amitől a lakosság megijedt, és kezdenek elmozdulni az oltási hajlandóság irányába – árulta el.

Farkas László a tiszaburai viszonyokról elmondta:, igyekeznek mindenkit segíteni abban, hogy hozzájusson a védőoltáshoz. – Azokat az idős embereket, akik regisztráltak az oltásra, a háziorvos segítségével eljuttatjuk az oltópontokra – mutatott rá.

A polgármester hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a politikával átitatott járványhelyzetben is józan döntéshez segítsék az embereket.

Az Országos Roma Önkormányzat elindítja az Oltasd be magad! felvilágosító kampányt húsvét után, amelyben szórólapokon és videókon keresztül is tájékoztatják a roma embereket.

– Híres roma művészek közreműködésével rövid felvételeket fogunk eljuttatni az emberekhez a Facebookon, amelyben a koronavírus elleni védőoltás életmentő szerepét hangsúlyozzuk. Ebben a Roma Sajtóközpont és a Dikh TV is a segítségünkre lesz – mondta.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és civil szervezetekkel közösen fog elindulni a kampány személyes része, amelyhez az ezerkétszáz roma önkormányzat csatlakozását is várják. Segítenek az oltásra való regisztrációban, azoknak is, akiknek nincs internet-hozzáférésük, de beadatnák a vakcinát.

– Tablettel és laptoppal fogjuk végigjárni az érintetteket. A regisztrációhoz szükséges e-mail-fiók létrehozásában is segíteni fogunk, az új postafiókokról pedig egy központi címre irányítjuk a leveleket. Amint megérkezik a behívó, tájékoztatni tudjuk az érintetteket, és a telefonos értesítésnél is így járunk el – ismertette a kampány részleteit Farkas László.

A polgármester kiemelte, hogy látni kell azokat a személyes történeteket is, amelyek a járvány számai mögött állnak. – Tavaly év végén betegedtünk meg koronavírus-fertőzés miatt az édesapámmal. Nekem két hétig magas lázam volt, és nem bírtam felkelni az ágyból, de utána meggyógyultam. Édesapámnál azonban légszomj tünetei jelentkeztek karácsony előtt, ezért kórházba szállították, egy nappal később pedig már lélegeztetőgépre kapcsolták. Egy hónapig volt altatásban: tüdőgyulladása lett, kilyukadt a mellhártyája és a fertőzés a veséjét is megtámadta. Miután lekerült a gépről, elkezdődött a rehabilitációja, ami már egy hónapja tart. Most tanul meg újra járni. Remélhetőleg húsvét után, nagyjából százhúsz nap kórházi ápolást követően hazajöhet – részletezte.

MNO