Napsütésből nem lesz hiány, de estére már veszélyjelzést adtak ki

2021. április 5. 09:35

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

Késő délutánig túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, északkeleten lehet több felhő az égen – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Késő este északnyugat felől markáns hidegfront érkezik. Előbb a Kisalföldön, Alpokalján, Bakonyban, majd a front gyors áthelyeződésével keddre virradó éjszaka általában Dunántúlon viharossá fokozódik az északnyugati szél.

A főváros térségét várhatóan kevéssel éjfél után éri el a front. A legerősebb lökések általában 70-80 kilométer/óra körül várhatók, de az arra érzékenyebb hegyvidéki tájakon és a Balatonnál 90 kilométer/per órát meghaladó széllökésekre is számítani lehet.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

A front csapadékában éjfélig az eső, zápor mellett a havas eső, hó is megjelenik, de éjfélig érdemi hóréteg még nem várható. Hajnalra a Dunántúli-középhegységben, Alpokalján, délnyugaton, reggelre Borsodban és a Zemplén térségében általában néhány cm, nedves tapadó hóra lehet számítani, de egyes hegyvidéki részeken jelentősebb mennyiségű porhó is lehetséges. Elsősorban Bakonyban hófúvás is valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű. Késő estére 5, 12 fokra hűl le a levegő.

