Koronavírus - A francia kormány szerint stabilizálódik a járványhelyzet

2021. április 5. 21:59

A koronavírus-járvány miatti újabb országos korlátozások keddi életbe lépése előtt a francia kormánytagok szerint stabilizálódni látszik a helyzet, és várhatóan a négy hétre tervezett lezárás után nem lesz szükség több szigorításra.

Franciaországban hivatalosan szombaton terjesztették ki az ország egész területére azokat a korlátozásokat, amelyek Párizsban és további tizennyolc megyében már második hete érvényben vannak.

A megyék közötti utazási tilalmat a húsvét hétvégére azonban felfüggesztette a kormány annak érdekében, hogy a családok szabadon megválaszthassák, hol töltik el a következő négy hetet, illetve azért, hogy a szülők elvihessék a gyereket a nagyszülőkhöz.

Keddtől egy év után ismét az egész országban bezárnak az iskolák, az őszi lezáráshoz hasonlóan ismét az otthoni munkavégzés az ajánlott, az éjszakai kijárási tilalom továbbra is este 7 óra és reggel 6 óra között lesz érvényben, a lakhelyet napközben viszont időkorlát nélkül el lehet hagyni, de csak 10 kilométeres körzetben, a kültéri gyülekezés hat főig engedélyezett, a megyék közötti közlekedés viszont tilos, kivételt csak a halaszthatatlan vagy a hivatalos ügyek jelentenek, ez utóbbi esetben azonban írásos igazolásra van szükség.

A kormány az intenzív osztályok leterheltségével indokolta a négy hétre életbe lépő korlátozásokat. Hétfő este több mint 29 ezer fertőzött szorult kórházi ellátásra az egy hónappal ezelőtti 25 ezerhez képest, akik közül 5300-an voltak intenzív osztályon az egy hónappal ezelőtti 3600-hoz képest.

Olvier Véran egészségügyi miniszter a TF1 kereskedelmi televízióban hétfőn elmondta: a harmadik hullám tetőzése akár az egy évvel ezelőtti szintet is elérheti, amikor is 7200 súlyos beteget ápoltak a kórházakban. A tárcavezető ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg 8 ezer intenzív ágy áll rendelkezésre, s elképzelhető, hogy az oltási kampány felgyorsulása miatt a tetőzést az eredetileg április végére tervezettnél előbb is eléri Franciaország.

A miniszter azt reméli, hogy a napi fertőzésszám már a héten eléri a csúcspontját, a kórházban ápoltak számának csökkenése pedig április végén kezdődhet meg.

"A fertőzések tetőzése és a súlyos esetek számának tetőzése között mindig van 2-3 hét különbség" emlékeztetett Olivier Véran, aki szerint a következő három hétben az intenzív osztályon ápoltak száma még mindenképpen nőni fog.

A járvány kezdte óta több mint 96 ezren hunytak el, az elmúlt hónapban mintegy 8 ezren, az elmúlt 24 órában 187-en.

Karine Lacombe, a párizsi Saint-Antoine kórház fertőzőbeteg osztályának vezetője szintén a TF1 kereskedelmi tévében elmondta: a tendencia azt mutatja, hogy júniusra 100 ezer lesz a koronavírus szövődményeiben elhunytak száma. A szakember fenntartásait fejezte ki a korlátozó intézkedések időtartamát illetően.

"Ha az oltóanyagok érkezésére vonatkozóan az ígéreteket betartják, akkor is még legalább 6-8 heti korlátozásokra van szükség" - mondta Karine Lecombe.

Gabriel Attal kormányszóvivő vasárnap kiemelte, a kormány nem tervezi, hogy a korlátozások négy hétnél tovább érvényben maradnak. Ennek érdekében a hatóságok az oltási kampány ritmusát a duplájára kívánják növelni, a jelenlegi napi 240 ezer eloltott dózisról félmillióra.

"A kormány már látja azokat a jeleket, amelyek optimizmusra adnak okot a 16, majd 19 megyében két héttel ezelőtt életbe lépett, majd az egész országra kiterjesztett intézkedéseket illetően, a járvány stabilizálódásának kezdetével" - fogalmazott a kormányszóvivő. "Mindez az erőfeszítések folytatására kell, hogy ösztönözzön" - tette hozzá.

Hétfőig 9,3 millió francia (a lakosság 14 százaléka) kapta meg az első dózis vakcinát, és mintegy 3 millióan (4,6 százalék) mindkét adagot.

Az egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a héten kétmillió oltóanyag érkezik az országba, amit azonnal el is oltanak.

"Nincsen semmilyen logisztikai probléma, szállítási problémák vannak, és előfordul, hogy a hűtőből kifogynak a dózisok" - ismerte el a tárcavezető, aki szerint a január óta tervezetteknek megfelelően április közepére mintegy 10 millió francia megkapja az első dózist.

A kormány bízik abban, hogy a gyógyszergyártók által ígért szállítmányok mostantól folyamatosan érkeznek az országba, s ennek érdekében nyílnak meg az új oltóközpontok, amelyek működtetésében a hadsereg is szerepet vállalt, hetente mintegy 50 ezer ember beoltására vállalkozik a katonai kórházakban.

Április közepétől a Johnson & Johnson által gyártott Janssen vakcinából 600 ezer adag érkezik a országba. Ugyanakkor az AstraZeneca vakcináját az elmúlt hétvégén - a mellékhatásoktól tartva - tömegével utasították el a regisztráltak az észak-franciaországi oltóközpontokban.

A csaknem ötven kiemelt oltóközpont stadionokban és tornacsarnokokban a héten nyílik meg, köztük kedden a Stade de France nemzeti futballstadionban, ahol hetente mintegy 10 ezer embert fognak beoltani.

A tárca azt is közölte, hogy az öntesztek április 12-től kaphatók a gyógyszertárakban.

MTI