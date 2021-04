Magyar mesterlövészek: Mi vagyunk a csapat szeme

2021. április 6. 09:28

Vannak igaz történetek alapján készült filmek, de ne feledjük, hogy sokszor csak a valóság egy kis szeletét mutatják meg. Egy film sikerességét látványos pillanatok garantálják, viszont ezek a mesterlövész szakmában nem mindig vannak jelen. Egy filmnek izgalmasnak kell lenni, ezzel szemben a mi munkánk sokszor unalmas és monoton. De beszélhetnék arról is, hogy a filmekben legtöbbször minden lövés talál és szinte minden lövés halálos. Ez sincs így a valóságban. Sok dologtól függ az, hogy talál-e a lövész, vagy nem. Figyelembe kell venni a környezeti hatásokat, ezen belül is a legfontosabbakat: a szélerősséget, szélirányt, páratartalmat, légnyomást és csapadékot. Arra is figyelni kell, hogy tiszta égboltnál honnan süt a nap, a szél számításánál kalkulálni kell a lövedék – forgó mozgásából adódó – iránytól való eltérésével, de az adott területen lévő keresztszelekkel is. Erre megvannak a számítási egyenletek, bár manapság már a legtöbben valamilyen ballisztikai programot használnak, hiszen ezek nagyban megkönnyítik és meggyorsítják a pontos lövés leadását.

Pont ezért nem állja meg a helyét, amit a filmekben látni, miszerint egy mesterlövész „ösztönből” lő, nagy távolságból, egy kiemelten fontos célra. Régen nem volt más lehetőség és a filmekkel ellentétben nagyon sok volt a sikertelen akció. Ma már jóval modernebb fegyverekkel, lőszerekkel, optikákkal vannak ellátva a mesterlövész katonák és mégsem mindig ők támadják a fontos célpontokat. Ezt a szerepet bizonyos körülmények között átvették a drónok, vagy egyéb, más repülőeszközök. Egy levegőből végrehajtott bomba- vagy rakétatámadás nagyobb valószínűséggel semmisíti meg a célpontot és nem kell azzal számolni, hogy elkapják a lövészeket, aminek súlyos következményei lehetnek a jövőben megtervezett műveletekre.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy kevésbé fontos egy mesterlövész. Sőt! Nincs olyan speciális egység a világon, ahol ne lenne mesterlövész. Adott helyzetben a leghatékonyabb támogató elem tud lenni, mert kevés lőszerfelhasználással a legnagyobb találati aránnyal bír. Egy mesterlövész képes akár egy szakasznyi erőt feltartóztatni vagy lelassítani, mivel pozícióját nagyon nehéz, sőt sokszor lehetetlen meghatározni. Felszámolásuk sok időt vesz igénybe és nagy veszteséggel jár. Egy jól képzett mesterlövész bármilyen napszakban, a legmostohább időjárási körülmények között is teljesíteni tudja a feladatát. Ez a munkánk velejárója, amire ki vagyunk képezve.

Képek: P. J. főtörzsőrmester

R. J. főtörzsőrmester

honvedelem.hu